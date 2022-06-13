Согласно данным Минфина, по состоянию на понедельник, 13 июня, наличный курс доллара в банках Украины в среднем остается на уровне 34,80 гривны за доллар при покупке. В то время как продают валюту за 35,50 гривны за доллар.

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Курсы трех других иностранных валют на рынке начали неделю с отрицательной динамики:

покупка – 36,60 гривны за евро, продажа – 37,67 гривны за евро;

за евро, продажа – за евро; покупка – 7,40 гривны за злотый, продажа – 8,15 гривны за злотый;

за злотый, продажа – за злотый; покупка – 40,50 гривны за фунт стерлингов, продажа – 44,10 гривны за фунт стерлингов.

Курс в обменниках по состоянию на 13 июня

Средний курс покупки евро колеблется на уровне 37,05 гривны за евро. А вот продают денежную единицу ЕС за 37,45 гривны, согласно данным Finance.ua. Котировки украинской гривны к доллару США колеблются на уровне 35,10 – 35,27 гривны за доллар соответственно.

В то же время курс фунта стерлинга в обменниках остановился в диапазоне 42,90 – 45,32 гривны за британскую валюту, тогда как польский злотый торгуется на уровне:

покупка – 7,81 гривны за злотый;

за злотый; продажа – 8,08 гривны за злотый.

Ситуация на "черном" рынке

В начале недели на "черном рынке" доллар США покупают по цене на уровне 35,15 гривны за доллар. В то время как продают эту валюту за 35,25 гривны за доллар. Курсы евро и польского злотого колеблются на следующих уровнях:

покупка – 37,10 гривны за евро, продажа – 37,45 гривны за евро, что на 10 копеек меньше, чем днем ранее;

за евро, продажа – за евро, что на 10 копеек меньше, чем днем ранее; покупка – 7,90 гривны за злотый, продажа – 8,10 гривны за злотый.

В то время как фунт стерлингов покупают на "черном рынке" за 42,63 гривны за фунт, а продают валюту по цене 44,50 гривны за фунт, информирует портал "Минфин".

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