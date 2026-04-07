Об этом сообщает Reuters.

Что известно о последствиях удара по терминалу "Шесхарис"?

Источники Reuters рассказали, что экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в черноморском порту Новороссийск был приостановлен после массированной атаки беспилотника и пожара.

Обычно в "Шесхарис" загружают 700 тысяч баррелей сырой нефти в день, это основной порт сбыта нефти для России в Черном море.

Новороссийский порт перегружает российскую нефть марок Urals и казахстанскую нефть KEBCO, а также сибирскую нефть Sweet Siberian Light.

Приостановление его работы усилит нагрузку на российскую инфраструктуру, которая неоднократно подвергалась нападениям. Экспорт нефти из главного балтийского порта России Усть-Луга также был приостановлен с прошлой недели после мощных ударов дронов и пожаров, сообщили источники в отрасли,

– информирует СМИ.

Издание со ссылкой на источники указало, что Россия будет вынуждена сократить добычу в связи с накоплением запасов и заполнением хранилищ. Хотя международный спрос на альтернативы нефти с Ближнего Востока высокий, а потому оккупанты теряют деньги.

Собственно, "Шесхарис" – это перевалочный комплекс в Новороссийском морском порту. Это Краснодарский край России.

Показываем терминал "Шесхарис" на карте России

2 марта там уже была атака беспилотниками. Тогда произошел пожар на территории нефтеналивного терминала. Reuters добавили, что он привел к приостановке загрузки на 5 дней.

Интересно! Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда Сергей Стерненко в разговоре с 24 Каналом сказал, что удары по экспортным возможностям России не дают врагу финансировать войну так щедро, как бы этого хотелось Путину. Речь о четырех основных портах России – Туапсе, Новороссийск, Усть-Луга и Приморск.

