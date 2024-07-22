Заміна Байдена на Гарріс: яку суму завдяки цьому отримала Демократична партія США

Відмова Джозефа Байдена від участі у президентських виборах США, які пройдуть у листопаді 2024 року, спровокувала стрімке збільшення фінансових пожертв на передвиборчу кампанію Демократичної партії.

Джо Байден висунув замість себе Камалу Гарріс у кандидати в президенти США. Її кандидатуру підтримали колишній президент США Білл Клінтон, Гілларі Клінтон, сенатор від штату Массачусетс Елізабет Воррен та багато інших впливових демократів.

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Заміна Байдена на Гарріс принесла демократам 55 мільйонів доларів

Крім того, Демократична партія, представниками якої є Байден та Гарріс, почала отримувати більше фінансової підтримки, яка необхідна для передвиборчої кампанії.

Всього за кілька годин після публікації офіційної заяви Джозефа Байдена демократи зафіксували рекорд за кількість фінансових пожертв на кампанію. Йдеться про 55 мільйонів доларів. Це рекорд для передвиборчої кампанії демократів у 2024 році.

Нагадаємо, що американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск заявив, що кожного місяця буде виділяти на кампанію Дональда Трампа по 45 мільйонів доларів. До цього він обіцяв не підтримувати жодного з кандидатів на посаду президента США.