Суд пояснив, чи може Ілон Маск роздавати мільйони у лотереї для виборців

Суд у Пенсильванії повідомив про перше рішення щодо "лотереї" Ілона Маска, яку він представив на мітингу у підтримку Дональда Трампа. Суддя пояснив, що потрібно для подальшого розгляду справи.

Що буде з "лотереєю" Ілона Маска серед виборців

Суддя Анджело Фольєтта повідомив, що наразі він призупинить розгляд позову проти американського підприємця та мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Позов проти очільника компаній Tesla та SpaceX подала прокуратура штату Філадельфія. Головна причина – це "лотерея", яку оголосив Ілон Маск під час мітингу на підтримку Дональда Трампа. Йдеться про щоденний розіграш 1 мільйона доларів у ключових штатах США серед людей, які підписали петицію комітету політичних дій America PAC про підтримку свободи слова та права на зброю.

Штати, які можуть вирішити долю виборів у США:

Арізона;

Джорджія;

Пенсильванія;

Мічиган;

Невада;

Вісконсин;

Північна Кароліна.

Проте суддя Анджело Фольєтта вважає, що спершу потрібно, щоб федеральний суд ухвалив рішення, чи варто брати справу проти Маска до розгляду. Цього рішення не варто очікувати раніше 5 листопада, коли у США й будуть вибори. Тобто мільярдер може продовжувати проводити свою так звану лотерею.