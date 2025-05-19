Курс доллара и евро в Румынии

В понедельник, 19 мая, румынский лей укрепляет позиции на рынке. Национальная валюта Румынии подорожала как относительно доллара США, так и по отношению к евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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На момент создания этого материала, курс доллара колеблется на уровне 4,47 румынского лея. Доллар упал в цене на 0,74%. Тогда как курс евро упал на 1,41% за сегодня. Курс евро торгуется на уровне 5,03 румынского лея.

К теме! С начала 2025 года курс евро в Румынии вырос на 1,27%. Для сравнения, доллар США подешевел почти на 7% к румынскому лею.

Национальный банк Румынии 19 мая указал такой курс валют:

1 евро стоит 5,03 румынского лея. Курс упал на 1,41%;

1 доллар стоит 4,46 румынского лея. Американская валюта просела в цене на 2,05%.

Напомним, что Никушор Дан победил на выборах в Румынии, получив 53,6% голосов. Его главный конкурент Джордже Симион, который известен своими пророссийскими взглядами, признал свое поражение на выборах. Его поддержали более 46% избирателей.