Яким капіталом володіє Камала Гарріс

Камала Гарріс – це американська політична діячка, яка почала свою кар'єру ще на початку 1990-х років. Вона походить з сім'ї дослідниці раку молочної залози та професора економіки Стенфордського університету. У 2020 році вона приєдналася до команди чинного президента США. Останні 4 роки вона обіймає посаду віцепрезидентки США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Особистий капітал Камали Гарріс з її чоловіком видання Forbes оцінює в приблизно 8 мільйонів доларів. З 2021 року вона стала багатшою на 1 мільйон доларів. Статки пари у 20 разів перевищують капітал середньостатистичних американців в їхній віковій категорії.

Камала Гарріс – кандидатка на посаду президента США / Фото Getty Images

Цікаво! У 2008 році, коли Камала Гарріс працювала в прокуратурі, її називали однією з жінок, які могли б стати президентом США.

Більша частина капіталу пари пов'язані з їхнім багатомільйонним будинком у Каліфорнії. Об'єкт нерухомості придбав Даг Емхофф ще у 2012 році. Станом на 2024 рік будинок оцінюють десь у 4,4 мільйона доларів. Зростання капіталу подружжя в останні роки пов'язане саме зі збільшенням вартості будинку.

Крім того, Гарріс та чоловік володіють активами у форматі готівки, індексних фондів, облігацій та пенсій, до яких 59-річний Харріс незабаром зможе отримати доступ. Додають, що ліквідні інвестиції пари, згідно з останніми даними, суттєво не збільшилися навіть попри на стрімке зростання фондового ринку.

Скільки заробляла Камала Гарріс на різних посадах:

Віцепрезидента США – 218 тисяч доларів на рік;

Окружний прокурор Сан-Франциско – 140 тисяч доларів на рік. У 2010 році її заробітна плата становила понад 200 тисяч доларів на рік;

Генеральний прокурор штату Каліфорнія – 159 тисяч доларів на рік;

Сенаторка США – 174 тисячі доларів на рік.

До теми! Камала Гарріс також заробила пристойну суму завдяки власним книгам, які опублікували до її вступу на посаду в Білому домі. У вигляді авансів вона отримала понад 500 тисяч доларів. Її бібліографія нараховує 4 книги, серед яких – дві для дітей.

Який капіталом володіє Дональд Трамп

Історія Дональда Трампа, який був президентом США у 2016 – 2020 роках, суттєво відрізняється від життєвого шляху. Колишній лідер США походить із багатої сім'ї. Його батько Фредерік Трамп був забудовником та власником кількох будівельних компаній.

Значна частина статків Трампа зосереджена у сфері нерухомості. Також важливим активом є частка в материнській соціальній мережі Truth Social. В останні роки з об'єктами нерухомості колишнього президента були проблеми через підвищення процентних ставок, перехід покупців в онлайн та віддалений формат роботи.

Цікава деталь! Дональд Трамп – це найбагатший президент в історії США.

Наразі найцінніший актив у портфоліо Трампа – це частка у компанії (57%) в Trump Media and Technology Group, яка коштує орієнтовно 3,5 мільярда доларів. Ринкова капіталізація цієї компанії становить 7,9 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance. Варто враховувати, що акції компанії мають тенденцію до зростання, коли Трамп отримує хороші новини, й падати – коли ситуація на ринку зворотня. Це напряму впливає на статки політика.



Наступний найдорожчий актив Трампа – це його інвестиції у нерухомість. Йдеться про 1,1 мільярда доларів. Станом на 5 листопада – день президентських виборів у США – капітал Дональда Трампа становить 6,5 мільярда доларів, за даними Forbes. З початку року Трамп став багатшим на 3,45 мільярда доларів або на 111,5%, повідомляє Bloomberg.