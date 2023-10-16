Польща може дати новий імпульс для економіки Європи: усе залежить від виборів

У неділю, 15 жовтня, у Польщі пройшли парламентські вибори. Проте перші результати Польща та Євросоюз отримають нові можливості. Також, йдеться про новий імпульс для економіки регіону.

Перш за все варто зазначити, що у 2023 році явка на виборах склала рекордні 72,9%. Тоді як польська опозиція у результаті може отримати більшість у парламенті, але лідирує партія "Право і справедливість", яка при владі з 2015 року.

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Перші результати виборів у Польщі

"Громадянську платформу" на чолі з експрезидентом Європейської ради та колишнім прем'єром Польщі Дональдом Туском підтримали 32% виборців. Таким чином, ця політична сила отримала другу сходинку у рейтингу. Тоді як альянс "Третій шлях" отримав 13% голосів, а "Ліва партія" – 8,6%. Тож ці три групи можуть отримати 248 місць з 460 у нижній палаті парламенту Польщі.

Видання Bloomberg стверджує, якщо ситуація буде розвиватися таким чином, то це створить нові можливості для Європейського Союзу. Серед них такі:

Перш за все, Польща спробує отримати понад 35 мільярдів євро з фондів ЄС, аби надати поштовх найбільшій економіці Східної Європи;

з фондів ЄС, аби надати поштовх найбільшій економіці Східної Європи; Також існує реальна перспектива для ізоляції лідера Угорщина та відомого популіста Віктора Орбана. Він до цього був в альянсі з керівною партією Польщі "Право та справедливість".

Нагадаємо, що на початку жовтня з'явилася інформація про те, що Європейська комісія може уже в листопаді розблокувати транш на 13 мільярдів євро для Угорщини. Додають, що для цього є дві підстави: збільшення бюджету ЄС та надання фінансової допомоги для України на чотири роки. Ба більше, Угорщина також запропонувала розділити транш для України у розмірі 50 мільярдів євро.