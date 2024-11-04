Как отреагировал доллар на результаты выборов в Молдове

По состоянию на 4 ноября 2024 года курс доллара в Молдове демонстрирует отрицательную динамику. Американская валюта на данный момент упала в цене на 0,16%. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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Сейчас курс доллара в Молдове остановился на уровне 17,85 лея. За 5 дней американская валюта просела в цене на 0,35%. Для сравнения, за месяц доллар подорожал на 2,91%, тогда как рост за 6 месяцев составил 2,66%.

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По данным центрального банка Молдовы, курс доллара остановился на уровне 17,909 лея. Зато евро стоит 19,46 лея. Обе валюты подешевели на рынке.

Интересно, что за месяц стоимость 100 долларов в леях увеличилась примерно на 1 785 молдавских лей. Об этом информирует "Минфин".