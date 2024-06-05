Варто враховувати, що вибори до парламенту в Індії найбільші у світі.

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Сигнали від фондового ринку в Індії

На торгах 3 червня акції індійських компаній подорожчали до рекордного рівня. Цьому сприяли екзитполи, які продемонстрували впевнену перемогу альянсу Нарендрі Моді.

Нагадаємо, що Моді обіймає посаду прем'єр-міністра Індії з травня 2014 року.

Зокрема, йдеться про індекс Nifty 50, який включає акції 50 найбільших індійських компаній, різко зріс на 3,59% до рекордних 23 338,7 пункту. Індекс BSE Sensex 30 додав на ринку 3,76% до 76 738,89 пункту.

В ITI Mutual Fund також додали, що фондовий ринок Індії продемонстрував такі результати, оскільки очікують, що поточний уряд країни продовжить проводити поточну політику значних капітальних витрат і стимулів для виробництва.

На момент створення цього матеріалу, обидва вище згаданих індекси демонструють позитивну динаміку:

Індекс Nifty 50 під час торгів 5 червня зріс на 2,57% до 22 522,40 пункту, згідно з даними Google Фінанси;

Цінні папери з індексу BSE Sensex 30 подорожчали на 2,69%. Загалом індекс коливається на рівні 74 015,71 пункту, інформує портал Google Фінанси.

Обидва індекси відійшли від пікових значень, які зафіксували 3 червня.

Хто виграв на виборах в Індії

Перемогу на виборах отримав "Національний демократичний альянс", яку очолює прем'єр-міністр Індії Нарендрі Моді, згідно з даними Reuters. Тоді як головна партія правлячої коаліції − Бхаратія Джаната Парті (BJP) − Індійська народна партія − вперше за багато років не зуміла набрати абсолютної більшості голосів.

Більше деталей про парламентські вибори в Індії: