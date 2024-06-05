Варто враховувати, що вибори до парламенту в Індії найбільші у світі.
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Сигнали від фондового ринку в Індії
На торгах 3 червня акції індійських компаній подорожчали до рекордного рівня. Цьому сприяли екзитполи, які продемонстрували впевнену перемогу альянсу Нарендрі Моді.
Зокрема, йдеться про індекс Nifty 50, який включає акції 50 найбільших індійських компаній, різко зріс на 3,59% до рекордних 23 338,7 пункту. Індекс BSE Sensex 30 додав на ринку 3,76% до 76 738,89 пункту.
В ITI Mutual Fund також додали, що фондовий ринок Індії продемонстрував такі результати, оскільки очікують, що поточний уряд країни продовжить проводити поточну політику значних капітальних витрат і стимулів для виробництва.
На момент створення цього матеріалу, обидва вище згаданих індекси демонструють позитивну динаміку:
- Індекс Nifty 50 під час торгів 5 червня зріс на 2,57% до 22 522,40 пункту, згідно з даними Google Фінанси;
- Цінні папери з індексу BSE Sensex 30 подорожчали на 2,69%. Загалом індекс коливається на рівні 74 015,71 пункту, інформує портал Google Фінанси.
Обидва індекси відійшли від пікових значень, які зафіксували 3 червня.
Хто виграв на виборах в Індії
Перемогу на виборах отримав "Національний демократичний альянс", яку очолює прем'єр-міністр Індії Нарендрі Моді, згідно з даними Reuters. Тоді як головна партія правлячої коаліції − Бхаратія Джаната Парті (BJP) − Індійська народна партія − вперше за багато років не зуміла набрати абсолютної більшості голосів.
Більше деталей про парламентські вибори в Індії:
- Вибори в Індії почалися 19 квітня в Індії;
- Загалом процес був організований у сім етапів.
- Очікували, що у голосуванні візьмуть участь близько 968 мільйонів зареєстрованих виборців.
- Вибори до нижньої палати парламенту Індії відбувалися з 19 квітня по 1 червня, а підрахунок голосів завершили 4 червня.