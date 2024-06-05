Стоит учитывать, что выборы в парламент в Индии крупнейшие в мире.

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Сигналы от фондового рынка в Индии

На торгах 3 июня акции индийских компаний подорожали до рекордного уровня. Этому способствовали экзитполы, которые продемонстрировали уверенную победу альянса Нарендри Моди.

Напомним, что Моди занимает должность премьер-министра Индии с мая 2014 года.

В частности, речь идет об индексе Nifty 50, который включает акции 50 крупнейших индийских компаний, резко вырос на 3,59% до рекордных 23 338,7 пункта. Индекс BSE Sensex 30 прибавил на рынке 3,76% до 76 738,89 пункта.

В ITI Mutual Fund также добавили, что фондовый рынок Индии продемонстрировал такие результаты, поскольку ожидают, что текущее правительство страны продолжит проводить текущую политику значительных капитальных расходов и стимулов для производства.

На момент создания этого материала, оба выше упомянутых индекса демонстрируют положительную динамику:

Индекс Nifty 50 во время торгов 5 июня вырос на 2,57% до 22 522,40 пункта, согласно данным Google Финансы;

Ценные бумаги из индекса BSE Sensex 30 подорожали на 2,69%. В целом индекс колеблется на уровне 74 015,71 пункта, информирует портал Google Финансы.

Оба индекса отошли от пиковых значений, которые зафиксировали 3 июня.

Кто выиграл на выборах в Индии

Победу на выборах получил "Национальный демократический альянс", которую возглавляет премьер-министр Индии Нарендри Моди, согласно данным Reuters. Тогда как главная партия правящей коалиции – Бхаратия Джаната Парти (BJP) – Индийская народная партия – впервые за много лет не сумела набрать абсолютного большинства голосов.

Больше деталей о парламентских выборах в Индии: