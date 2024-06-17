Всього через два роки: чому Париж втратив статус найбільшої фондової біржі Європи

Політичні потрясіння у Франції призвели до серйозних втрат на Паризькій фондовій біржі. Ба більше, це також спровокувало зміни у рейтингу європейських фондових ринків.

Нагадаємо, що в останні тижні головною новиною та ключовим фактором впливу у Франції є позачергові парламентські вибори, які оголосив президент Емманюель Макрон. Відповідну заяву політик зробив після оприлюднення результатів виборів до Європейського парламенту, які проходили з 6 по 9 червня.

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Паризька фондова біржа втратила важливий статус у Європі

У результаті через політичні потрясіння в країні Паризька фондова біржа втратила статус найбільшого ринку цінних паперів в Європі. Додамо, що Париж став лідером у цьому рейтингу всього 2 роки тому, витіснивши з цього місяця Лондон.

Загалом за минулий тиждень публічні французькі компанії втратили приблизно 258 мільярдів доларів у ринковій капіталізації. Зокрема, суттєво впали акції банків Societe Generale SA, BNP Paribas SA та Credit Agricole SA. Цінні папери кожного з кредиторів впали на понад 10%.

Відразу після заяви Макрона про позачергові парламентські вибори акції банків BNP Paribas SA та Societe Generale SA подешевшали на ринку на понад 5%.

Наразі капіталізацію фондового ринку у Франції оцінюють у 3,13 трильйона доларів. Крім того, індекс CAC 40 втратив усі прибутки, які зафіксували з початку 2024 року. Всього місяць тому цей індикатор зріс до рекордних показників.

Що відомо про Індекс CAC 40 Це головний фондовий індекс Франції, який розраховується на основі котирувань 40 найбільших за капіталізацією компаній на Паризькій біржі. Індекс заснували у 1987 році.

Варто додати, що у Kairos Partners вважають, що наразі період, коли немає жодної певності на наступні 3 – 4 тижні й ринок може стати ще нестабільнішим.

Зміни у рейтингу найбільших фондових ринків Європи / Інфографіка Bloomberg

Яка фондова біржа стала новим лідером у Європі

На перше місце у рейтингу найбільших фондових ринків Європи повернулася Лондонська біржа з капіталізацією у 3,18 трильйона доларів, оскільки інвестори знову звертають на нього більше уваги. Цьому сприяє збіг факторів, серед яких покращення показників глобального економічного зростання.

Лондонська фондова біржа наразі є шостим найбільшим ринком на глобальному рівні. Нагадаємо, що цього року індекс FTSE 100 злетів до нового історичного максимуму на ринку. Цьому, зокрема, сприяла заява про плани нафтової компанії Shell.