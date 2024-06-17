Всего через два года: почему Париж потерял статус крупнейшей фондовой биржи Европы

Политические потрясения во Франции привели к серьезным потерям на Парижской фондовой бирже. Более того, это также спровоцировало изменения в рейтинге европейских фондовых рынков.

Напомним, что в последние недели главной новостью и ключевым фактором влияния во Франции являются внеочередные парламентские выборы, которые объявил президент Эмманюэль Макрон. Соответствующее заявление политик сделал после обнародования результатов выборов в Европейский парламент, которые проходили с 6 по 9 июня.

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Парижская фондовая биржа потеряла важный статус в Европе

В результате из-за политических потрясений в стране Парижская фондовая биржа потеряла статус крупнейшего рынка ценных бумаг в Европе. Добавим, что Париж стал лидером в этом рейтинге всего 2 года назад, вытеснив из этого месяца Лондон.

Всего за прошедшую неделю публичные французские компании потеряли примерно 258 миллиардов долларов в рыночной капитализации. В частности, существенно упали акции банков Societe Generale SA, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA. Ценные бумаги каждого из кредиторов упали более чем на 10%.

Сразу после заявления Макрона о внеочередных парламентских выборах акции банков BNP Paribas SA и Societe Generale SA подешевели на рынке более чем на 5%.

Сейчас капитализацию фондового рынка во Франции оценивают в 3,13 триллиона долларов. Кроме того, индекс CAC 40 потерял все прибыли, которые зафиксировали с начала 2024 года. Всего месяц назад этот индикатор вырос до рекордных показателей.

Что известно об Индексе CAC 40 Это главный фондовый индекс Франции, который рассчитывается на основе котировок 40 крупнейших по капитализации компаний на Парижской бирже. Индекс основали в 1987 году.

Стоит добавить, что в Kairos Partners считают, что сейчас период, когда нет никакой определенности на следующие 3 – 4 недели и рынок может стать еще более нестабильным.

Изменения в рейтинге крупнейших фондовых рынков Европы / Инфографика Bloomberg

Какая фондовая биржа стала новым лидером в Европе

На первое место в рейтинге крупнейших фондовых рынков Европы вернулась Лондонская биржа с капитализацией в 3,18 триллиона долларов, поскольку инвесторы снова обращают на него больше внимания. Этому способствует совпадение факторов, среди которых улучшение показателей глобального экономического роста.

Лондонская фондовая биржа сейчас является шестым крупнейшим рынком на глобальном уровне. Напомним, что в этом году индекс FTSE 100 взлетел до нового исторического максимума на рынке. Этому, в частности, способствовало заявление о планах нефтяной компании Shell.