Скільки коштує барель нафти

У п'ятницю, 14 червня 2024 року, нафта Brent подешевшала на 19 центів або на 0,23%. Чорне золото торгується на рівні 82,56 долара за барель.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 32 центи або на 0,41%. Американська сировина торгується на рівні 78,30 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,23 долара за барель (+ 0,58%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,96 долара за барель (+ 0,43%).

Які фактори впливають на ринок нафти

Загалом повідомляють, що на ринку нафти у п'ятницю фіксують стабільну ситуацію. Крім того, чорне золото на шляху до того, щоб завершити тиждень із найкращим результатом за понад 2 місяці. Цьому сприяли впевнені прогнози щодо попиту на сиру нафту та паливо.

Нагадаємо, що попередній тиждень обидві марки нафти завершили із суттєвим спадом. Таку динаміку на ринку фіксували третій тиждень поспіль.