Такий рейтинг присвоюють, коли боржник не виконує певні свої зобов'язання. Росія 4 квітня не змогла розплатитися за євробондами.

Зверніть увагу Російські банки намагаються обходити санкції

Неплатоспроможна Росія

Росія розплатилася за євробонди вартістю майже 650 мільйонів доларів. Проте зробила це у рублях, а не в доларах, як була зобов'язана. Річ у тім, що іноземний банк-кореспондент відмовив російському Мінфіну у виконанні доручень через санкції.

Наразі ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати ці платежі в рублях у долари, еквівалентні початковим сумам, або що уряд конвертуватиме ці платежі протягом 30-денного пільгового періоду,

– заявили в S&P.

Тож вже 5 травня на Росію чекає дефолт, оскільки є 30-денний пільговий період, щоб розплатитися за борги. Це буде перший суверенний зовнішній дефолт Росії за понад століття.

В рейтинговому агенстві очікують, що санкції проти Росії посилять ще більше наступними тижнями. А це ще більше заважатиме їй виконувати свої боргові зобов'язання. Зазначимо, що рейтинг SD є останнім перед власне оголошенням дефолту.

Важливо – Чи накладуть на Росію нафтове ембарго: дивіться відео