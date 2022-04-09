Такой рейтинг присваивают, когда должник не выполняет свои обязательства. Россия 4 апреля не смогла расплатиться по евробондам.

Обратите внимание Российские банки пытаются обходить санкции

Неплатежеспособная Россия

Россия расплатилась за евробонды стоимостью около 650 миллионов долларов. Однако сделала это в рублях, а не в долларах, как она была обязана. Дело в том, что иностранный банк-корреспондент отказал российскому Минфину в исполнении поручений из-за санкций.

Пока мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти платежи в рублях в доллары, эквивалентные первоначальным суммам, или что правительство будет конвертировать эти платежи в течение 30-дневного льготного периода,

– заявили в S&P.

Поэтому уже 5 мая Россию ждет дефолт , поскольку есть 30-дневный льготный период, чтобы расплатиться за долги. Это будет первый суверенный внешний дефолт России за более чем столетие.

В рейтинговом агентстве ожидают, что санкции против России усилят еще больше на следующие недели . А это еще больше мешает ей выполнять свои долговые обязательства. Отметим, что рейтинг SD является последним перед собственно объявлением дефолта.