Хто може отримати статус ветерана праці?

В Україні статус ветерана праці й надалі залишається однією з ключових соціальних відзнак для пенсіонерів із тривалим трудовим стажем. Окрім морального визнання багаторічної роботи, він дає право на низку пільг, а для окремих категорій навіть на суттєві надбавки до пенсії, розповідає департамент Соціальної політики.

Попри масштабні зміни пенсійної системи та цифровізацію соціальної сфери, статус ветерана праці у 2026 році продовжує діяти на підставі закону "Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Зверніть увагу! Право на відповідний статус мають українці, які офіційно відпрацювали значну частину життя або працювали у важких та шкідливих умовах.

Зокрема, ветеранами праці можуть стати:

чоловіки зі стажем не менше 40 років та жінки зі стажем від 35 років після виходу на пенсію;

працівники зі Списку №1, які були зайняті на підземних, особливо небезпечних або шкідливих роботах;

громадяни, які працювали у важких умовах праці за Списком №2;

особи, що вийшли на пенсію за вислугу років або на пільгових умовах;

люди з інвалідністю I та II групи за наявності щонайменше 15 років трудового стажу;

громадяни, нагороджені медаллю "Ветеран праці" ще за часів СРСР.

Для оформлення статусу необхідно підтвердити трудовий стаж відповідними документами. Саме тому на тлі переходу на електронні трудові книжки питання підтвердження стажу у 2026 році стало особливо актуальним..

Які пільги мають ветерани праці?

Найбільший перелік привілеїв для ветеранів праці стосується медичних та соціальних гарантій. Зокрема, вони мають право:

користуватися поліклініками за попереднім місцем роботи;

отримувати безкоштовне зубопротезування;

проходити щорічні медичні обстеження;

претендувати на санаторно-курортне лікування або компенсацію його вартості;

отримувати першочергове обслуговування в аптеках та медзакладах.

Разом з цим, для ветеранів праці передбачені додаткові соціальні переваги. Вони можуть брати відпустку у зручний для себе час, мають право на додаткову неоплачувану відпустку, а також переваги під час отримання житла, земельних ділянок чи вступу до кооперативів.

Зауважте! Частина ветеранів праці також користується пільговим проїздом у громадському транспорті. Однак право на таку пільгу залежить від рівня середньомісячного доходу сім’ї.

Які надбавки можуть отримати ветерани праці?