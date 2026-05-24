Кто может получить статус ветерана труда?
В Украине статус ветерана труда и в дальнейшем остается одной из ключевых социальных наград для пенсионеров с длительным трудовым стажем. Кроме морального признания многолетней работы, он дает право на ряд льгот, а для отдельных категорий даже на существенные надбавки к пенсии, рассказывает департамент Социальной политики.
Несмотря на масштабные изменения пенсионной системы и цифровизацию социальной сферы, статус ветерана труда в 2026 году продолжает действовать на основании закона "Об основах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".
Обратите внимание! Право на соответствующий статус имеют украинцы, которые официально отработали значительную часть жизни или работали в тяжелых и вредных условиях.
В частности, ветеранами труда могут стать:
- мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем от 35 лет после выхода на пенсию;
- работники из Списка №1, которые были заняты на подземных, особо опасных или вредных работах;
- граждане, которые работали в тяжелых условиях труда по Списку №2;
- лица, вышедшие на пенсию за выслугу лет или на льготных условиях;
- люди с инвалидностью I и II группы при наличии не менее 15 лет трудового стажа;
- граждане, награжденные медалью "Ветеран труда" еще во времена СССР.
Для оформления статуса необходимо подтвердить трудовой стаж соответствующими документами. Именно поэтому на фоне перехода на электронные трудовые книжки вопрос подтверждения стажа в 2026 году стал особенно актуальным.
Какие льготы имеют ветераны труда?
Самый большой перечень привилегий для ветеранов труда касается медицинских и социальных гарантий. В частности, они имеют право:
- пользоваться поликлиниками по предыдущему месту работы;
- получать бесплатное зубопротезирование;
- проходить ежегодные медицинские обследования;
- претендовать на санаторно-курортное лечение или компенсацию его стоимости;
- получать первоочередное обслуживание в аптеках и медучреждениях.
Вместе с этим, для ветеранов труда предусмотрены дополнительные социальные преимущества. Они могут брать отпуск в удобное для себя время, имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск, а также преимущества при получении жилья, земельных участков или вступления в кооперативы.
Заметьте! Часть ветеранов труда также пользуется льготным проездом в общественном транспорте. Однако право на такую льготу зависит от уровня среднемесячного дохода семьи.
Какие надбавки могут получить ветераны труда?
Сам по себе статус ветерана труда не означает автоматического повышения пенсии для всех пенсионеров. В то же время отдельные категории граждан могут претендовать на специальные надбавки за особые трудовые заслуги перед государством.
Это касается Героев Украины, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Для них законодательством предусмотрены отдельные финансовые гарантии и дополнительные социальные льготы.
Такие пенсионеры могут получать доплату в размере 200% минимальной пенсии по возрасту. Фактически это одна из крупнейших специальных надбавок, которая продолжает действовать в украинской пенсионной системе.