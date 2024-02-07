Ветеран Волл-стріт прогнозує крах долара США та назвав головних конкурентів валюти

Американський долар уже десятиліттями зберігає статус ключової валюти у системі глобальної торгівлі та головної резервної валюти у світі. Проте ситуація може змінитися. Принаймні так вважає ветеран Волл-стріт.

Дік Бове заявив, що ера домінування долара підходить до завершення. Цікаво, що він серед інвесторів, які одними із перших помітили проблеми у секторі нерухомості США. Зокрема, Бове ще у 2005 році попереджав про "порохову бочку", яка у результаті призвела до краху кількох банків та світової кризи. У поточній ситуації стратег головними конкурентами американської валюти назвав китайський юань та криптовалюти.

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Ветеран Волл-стріт прогнозує занепад долара США

Фінансовий стратег, який цього року завершив свою кар'єру, вважає, що Китай стане першою економікою світу, випередивши США. Бове звинувачує у цьому аутсорсинг американських компаній. Мовляв, цей тренд дозволив іншим країнам отримати більше контролю над міжнародним виробництвом, глобальною економікою та світовими фінансовими потоками.

Що таке аутсорсинг Цим терміном позначають передачу компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Це угода, за якою робота виконується людьми із зовнішньої компанії, які зазвичай є також експертами в цьому виді робіт. Аутсорсинг часто використовується для скорочення витрат.

Також він додав, що прогалину на тлі зменшення впливу долара США можуть допомогти заповнити криптовалюти. Як-от, біткойн. На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 43 тисяч доларів за штуку. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 844,6 мільярда доларів, за даними CoinMarketCap.

Згідно з інформацією від Міжнародного валютного фонду, 60% світових резервів припадає на саме на активи у доларах. Проте деякі країни все-таки відмовляються від долара на користь інших валют.

Тренд на дедоларизації почав набирати нових обертів після того, як США запровадили санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року. Зокрема, країни від Бразилії та Аргентини до Індії й Бангладешу вивчають питання щодо використання запасних валют та активів для міжнародної торгівлі та платежів. Серед їхніх опцій китайський юань та біткойн.

Бове також підмітив, що аналітики, які не прогнозують падіння долара – це просто "ченці, що моляться грошам" та не бажають "кусати руку", яка їх годує. Йдеться про традиційну фінансову систему. Нагадаємо, що легендарний інвестор та мільярдер Воррен Баффет переконаний, що наступні кілька десятиліть статусу долара у світі нічого не загрожує.