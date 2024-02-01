Государство окончательно национализировало “трубу Медведчука”

Верховный суд признал право собственности государства на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Этот нефтепровод больше известен как "труба Медведчука".

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Дело в том, что объект ранее был под управлением компании "Прикарпатзападтранс", которая связана с окружением предателя Украины и друга Владимира Путина Виктора Медведчука.

Что стоит знать о нефтепроводе "Самара – Западное направление":

Объект построили во времена СССР;

После провозглашения независимости Украины и распада нефтепровод должен перейти в государственную собственность;

Однако годами российская компания "Транснефтепродукт пользовалась нефтепроводом;

Фонд государственного имущества намеревался вернуть актив в государственную собственность с 2011 года, а в 2017 году НАБУ и САП начали расследование обстоятельств передачи права собственности на трубопровод;

Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте актива, по результатам расследования;

С 2021 года он находится в управлении АО "Укртранснафта".

Важно! Сейчас идет процесс регистрации права собственности государства на выше упомянутый трубопровод.

Стоит добавить, что еще в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому необходимо было безотлагательно принять меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" в государственную собственность.