Государство окончательно национализировало “трубу Медведчука”
Верховный суд признал право собственности государства на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Этот нефтепровод больше известен как "труба Медведчука".
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Дело в том, что объект ранее был под управлением компании "Прикарпатзападтранс", которая связана с окружением предателя Украины и друга Владимира Путина Виктора Медведчука.
Что стоит знать о нефтепроводе "Самара – Западное направление":
- Объект построили во времена СССР;
- После провозглашения независимости Украины и распада нефтепровод должен перейти в государственную собственность;
- Однако годами российская компания "Транснефтепродукт пользовалась нефтепроводом;
- Фонд государственного имущества намеревался вернуть актив в государственную собственность с 2011 года, а в 2017 году НАБУ и САП начали расследование обстоятельств передачи права собственности на трубопровод;
- Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте актива, по результатам расследования;
- С 2021 года он находится в управлении АО "Укртранснафта".
Стоит добавить, что еще в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому необходимо было безотлагательно принять меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" в государственную собственность.