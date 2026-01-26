Нафти там немає: Трамп розповів, що насправді сталося з захопленими танкерами

Стало відомо, що США вилучили нафту з венесуельських танкерів. Йдеться про 7 раніше захоплених суден. Поточне їх місцезнаходження невідоме.

Куди було спрямовано венесуельську нафту?

Трамп розповів, що наразі саме США контролюють нафтові ресурси, які перебували на танкерах, повідомляє New York Post.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Я не маю права вам цього розповідати. Але скажімо так – у них немає нафти. Ми забираємо нафту.

Трамп також вказав, що венесуельська нафта наразі потрапляє на американські НПЗ. Сировина надходить на підприємства у різних регіонах.

Зауважимо, що США планують продати до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти за ринковою ціною. Отримані доходи розподіляться так:

частина коштів буде витрачена на розвиток Венесуели;

також гроші отримають США, повідомляє New York Nimes.

Венесуела заробить більше грошей, ніж будь-коли раніше,

– каже Трамп.

Як США співпрацюють з Венесуелою у нафтовому питанні?