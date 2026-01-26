Нафти там немає: Трамп розповів, що насправді сталося з захопленими танкерами
- США вилучили нафту з 7 венесуельських танкерів, яка тепер постачається на американські НПЗ.
- Планується продаж до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти, із частковим використанням доходів на розвиток Венесуели.
Стало відомо, що США вилучили нафту з венесуельських танкерів. Йдеться про 7 раніше захоплених суден. Поточне їх місцезнаходження невідоме.
Куди було спрямовано венесуельську нафту?
Трамп розповів, що наразі саме США контролюють нафтові ресурси, які перебували на танкерах, повідомляє New York Post.
Читайте також Українці можуть отримувати кілька тисяч гривень щомісяця: кому передбачена виплати
Я не маю права вам цього розповідати. Але скажімо так – у них немає нафти. Ми забираємо нафту.
Трамп також вказав, що венесуельська нафта наразі потрапляє на американські НПЗ. Сировина надходить на підприємства у різних регіонах.
Зауважимо, що США планують продати до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти за ринковою ціною. Отримані доходи розподіляться так:
- частина коштів буде витрачена на розвиток Венесуели;
- також гроші отримають США, повідомляє New York Nimes.
Венесуела заробить більше грошей, ніж будь-коли раніше,
– каже Трамп.
Як США співпрацюють з Венесуелою у нафтовому питанні?
США отримали контроль над венесуельською нафтою після захоплення Ніколаса Мадуро. Нагадаємо, Трамп пояснив, що ця операція була необхідна, аби здійснити правосуддя над колишнім президентом Венесуели.
Згодом Трамп вимагав від венесуельського уряду доступу до ресурсів. Такі зміни було узгоджено. Зараз США мають контроль над видобутком, переробкою та глобальним розподілом венесуельської нафти.
Наразі Трамп намагається знову натиснути на тимчасову владу Венесуели. Американський президент вимагає, аби венесуельська держава припинила економічну співпрацю з Росією, Китаєм, Іраном і Кубою. Як вказують джерела, тільки якщо це відбудеться, видобуток нафти у Венесуелі зростатиме.