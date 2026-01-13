Може замінити російську: саме цю нафту запропонували Індії та Китаю

Стало відомо, що світові нафтотрейдери Vitol Group і Trafigura Group зараз ведуть перемовини з великими нафтопереробними компаніями Індії та Китаю. Обговорюється питання постачання венесуельської нафти до цих країн.

Що відомо про продаж венесуельської нафти в Індію та Китай?

Переговори розпочалися лише через кілька днів після того, як компанії отримали "зелене світло" від американського уряду на реалізацію венесуельської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Наразі ці переговори перебувають на ранній стадії. Тобто, жодних реальних пропозицій ще не зроблено та не узгоджено.

Індикативні рівні цін на рекламовані обсяги венесуельської нафти, які надходять до Азії в березні, були встановлені на рівні приблизно 8 доларів за барель знижки до еталонної марки Brent,

– вказує видання.

Цікаво! Vitol та Trafigura відмовилися надавати коментарі з цього приводу.

Імовірно, через ці переговори трейдери наразі оцінюють зацікавленість покупців з Індії та Китаю. Поки що прогнозів, відносно імовірних рішень немає, повідомляє Reuters.

Варто відзначити і важливість ринку Азії для венесуельської нафти. Йдеться саме про марку Merey. Особливо актуальним цей ринок став через обмеження з боку США.

Зараз роль покупців з Індії та Китаю така:

саме Китай "забрав" левову частку експорту нафти Merey (переважно її реалізовують з великою знижкою);

а індійська компанія Reliance Industries раніше приймала такі вантажі, однак призупинила закупівлі у 2025 році (на це вплинули мита США).

Чому США реалізовують нафту з Венесуели?