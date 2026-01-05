Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту і якою буде ситуація на ринку

Операція США у Венесуелі та повалення режиму Мадуро змінили баланс на ринку нафти. Адже у разі відновлення нафтовидобувної галузі в країні, доступ нафти до світового ринку здатний змінити обсяг пропозиції й вплинути на ціну.

Що цікаво, можливий спад вартості еталонних марок нафти вплине й на вартість російської Urals, яка вже продається із суттєвою знижкою через санкції.

24 Канал дізнався, як саме може змінитися вартість Brent та Urals на тлі геополітичних подій і чому вплив венесуельської нафти на світовий ринок може бути переоціненим.

Як ситуація у Венесуелі впливатиме на ціну нафти?

Економіст Іван Ус у розмові з 24 Каналом розповів, що Венесуела є найбільшою країною за розвіданими покладами нафти у світі, зокрема більша ніж Саудівська Аравія.

Втім за правління країною спочатку Чаваса, а згодом Мадуро, нафтовидобувна галузь була доволі сильно пошкоджена.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень Зараз поки що лише перша стадія для відновлення галузі, де зроблено крок з боку США. Втім надалі багато чого залежатиме від віцепрезидента Венесуели Делсі Родрігес, яка зараз є тимчасовим президентом країни.

Венесуела змінить політичний курс на демократичний

Якщо США бачитимуть зміни з боку влади Венесуели, зокрема повернення американських нафтосервісних компаній в країну, то ціна 60 доларів за барель за еталонну марку нафти Brent може різко опуститися.

Зроблю доволі обережний прогноз, де до кінця року ціна навіть може опуститися до 40 доларів за барель,

– каже Ус.

Натомість для того, щоб відновити пошкоджену венесуельську нафтовидобувну галузь, знадобиться часу щонайменше до середини 2027 року. І це потребуватиме чималих інвестицій.

Венесуела продовжить боротися із США

Тоді очікується, що це вплине на світову економіку, адже це не призведе до падіння ціни на нафту, про яке зазначив Іван Ус. Щонайменше вартість зберігатиметься у такому випадку на позначці 60 доларів, а в іншому випадку може навіть зрости.

Чи впливатиме на ціну рішення ОПЕК щодо видобутку?

Станом на ранок 5 січня, ф'ючерси на американську еталонну сиру нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 0,8% до 56,84 долара за барель. А ф'ючерси на нафту марки Brent – до 60,24 долара за барель після падіння на 1,2%, пише Business Insider.

Ус пояснює, що коливання ціни на нафту може відбуватиметься впродовж усього невизначного періоду. До того ж певний вплив на це матимуть ще й дії ОПЕК, які до цього постійно збільшували рівень видобутку.

Але на тлі подій у Венесуелі та прогнозів щодо попиту, який зберігатиметься на тому ж рівні, що й у 2025 році, ухвалення рішення про збільшення видобутку не буде логічним.

Річ у тім, що є відчуття, що ціни на нафту і без Венесуели можуть знизитися. А якщо додати ще й Венесуелу, то вони полетять ще нижче. Для ОПЕК це не вигідно,

– резюмує Іван Ус.

Наступне засідання ОПЕК буде ґрунтуватись на змінах у Венесуелі, прогнозує Іван Ус.

Зверніть увагу! Вісім країн-експортерів нафти вже домовилися зберегти стабільний рівень видобутку нафти на 2026 рік. Тому очікується, що ОПЕК збереже паузу в збільшенні обсягів у першому кварталі 2026 року, пише DW.

Чому вплив венесуельської нафти переоцінюють?

Натомість експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар більш песимістично оцінює ситуацію, яка склалася. Він заявив для 24 Каналу, що після того, як США арештували президента Венесуели Мадуро, це не означає остаточне повалення режиму в країні.

Михайло Гончар Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" У цій поки невизначеній ситуації американські нафтові компанії не почнуть одразу видобувати нафту у Венесуелі. І наразі є лише одна компанія США, яка зберегла позиції в країні, – це Chevron.

Як нагадує Гончар, цій компанії з часів президентства Бараки Обами кожні пів року продовжували ліцензію для роботи над її проєктами у Венесуелі, однак вона не вела великої діяльності.

І збереження таких позиції Chevron відбувалося лише в одному випадку – аби всі нафтові проєкти не потрапили у руки "Роснєфті" та китайських компаній, зокрема і державних.

Звичайно, що американські компанії зможуть за теперішніх подій повернутися в країну та відновити свої видобувні позиції. Але прогнози щодо того, що Венесуела зможе видобувати до 10 мільйонів барелів нафти на добу, є повною нісенітницею,

– каже експерт Гончар.

Навіть у кращі роки, коли американські Chevron та ExxonMobil працювали в країні, видобуток не сягав і 3 мільйонів барелів на добу – він балансував на рівні 2 з гаком мільйони барелів.

А за 2025 рік обсяг нафти, який згодом відправлявся на світовий ринок, взагалі був мізерним, порівняно з попереднім 2024 роком, – всього десь 0,8 мільйона барелів на добу.

Для розуміння масштабів: світовий ринок нафти становить 102 мільйони барелів нафти на добу. А позиція Венесуели зараз – це близько 1 мільйона барелів на добу, тобто менш як 1% від світового нафтового ринку.

Зауважте! За прогнозами Михайла Гончара, в період такої нестабільності зникнення венесуельської нафти не спричинить колапсу на світовому ринку. Тобто стрибка цін не варто очікувати.

Що не так із венесуельською нафтою?

Як зауважує Гончар, вплив венесуельської нафти на світовий ринок перебільшена. Попри те, що країна має найбільші запаси чорного золота, але чомусь раніше ніхто не видобував її масово.

І основна причина полягає у тому, що у порівнянні із нафтою Саудівської Аравії, де теж значні запаси цього ресурсу, венесуельська нафта – це сорти важких та надважких нафт,

– додає пан Михайло.

Вони є високосірчасті, а деякі сорти із домішками важких металів. Таким чином, вона не є дуже затребувана на ринку. Адже переробляти її в чистому вигляді, а також транспортувати, доволі складне завдання.

Натомість серед легких сортів нафти у країні є лише один, а його частка невелика.

Тому коли американські нафтові компанії зайшли на видобувний ринок країни, то розробили декілька підходів для реалізації, зокрема для тих заводів, які розташовані на короткому логістичному плечі через Мексиканську затоку в Луїзіані та Техасі.

Відповідно, була розроблена і технологія переробки цієї нафти, яка змішувалася з іншими сортами легкої нафти.

І коли мова йде про те, що американські компанії повернуться до видобутку у Венесуелі, то не варто очікувати, що нафта з Венесуели "потече рікою" на світовий ринок, підсумовує Гончар.

Чи зміниться вартість російської нафти через ситуація у Венесуелі?

Ус зауважує, що на 2026 рік в російському бюджеті ціна нафти закладена на рівні 59 доларів за барель. І як додає економіст, це більш як оптимістично, адже вартість зараз набагато нижча.

Наприклад, за словами пана Івана, середня ціна російської нафти за листопад 2025 року була на рівні 44 доларів за барель.

Якщо у Венесуелі розвиватимуться події, що означатимуть для ринку зниження вартості нафти, а ціна на марку Brent буде на рівні 40 доларів, то російська нафта буде на рівні 33 – 35 доларів, враховуючи орієнтовно 5 – 7 доларів дисконту,

– прогнозує Ус.

Зауважимо, що станом на 2 січня, вартість російської марки Urals становить 49,22 долара за барель, свідчать дані TradingEconomics. За останній місяць ціна на російську нафту впала на 9,39% і на 30,30% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

Для Росії сценарій розвитку події у Венесуелі, де ціни на нафту стрімко опускаються, означатиме вибір:

продовжувати війну в Україні та втратити фактично все,

зупинити війну та намагатися покращити економічну ситуацію в країні.

А от Гончар пояснює, що ситуація із вартістю на російську нафту залежатиме від загального стану глобального нафтового сектору. І збільшення видобутку в Венесуелі в найближчий період не впливатиме на її суттєвий спад вартості.

Річ у тім, що за оцінками Міжнародного енергетичного агентства (за IV квартал 2025 року), на початок нового 2026 року фіксується надлишок нафти близько 4 мільйонів барелів на добу. Попри це видобуток не зупиняється, а нафту потрібно десь збувати,

– каже експерт Михайло Гончар.

Через такий надлишок ціна падатиме. І це стосується й російської нафти. Наприклад рік тому, з середини січня, ціна на нафту Brent була під 80 доларів за барель. А от на кінець 2025 року – вже 62 долари за барель.

Другий чинник, що впливатиме на російську нафту – санкції. Тут можна згадати ситуацію, коли Трамп погрожував новими обмеженнями стосовно російських компаній "Роснєфті" та "Лукойл". Це змусило Росію продавати нафту за ще більшими дисконтами.

Грубо кажучи, якщо нафта Brent продається за ціною в 60 доларів за барель, то російська марка Urals – в районі 40 доларів за барель, враховуючи знижку,

– зауважує співрозмовник.

Однак 40 доларів за барель нафти – це не той ціновий рівень, який відповідає рівню збитковості нафтовидобутку в Росії.

Важливо! Ціна російської нафти має бути нижчою, ніж 30 доларів за барель. І фундаментальна річ щодо цього буде полягати в подальших діях Саудівської Аравії та США.

Крім того, коли йдеться про те, що російська нафта має опуститися в ціні до рівня 30 доларів за барель, це не означає, що після досягнення такого рівня видобутку нафти в Росії кінець.

Тут йдеться про те, що така ціна, тобто 30 доларів за барель, повинна бути середньозваженою ціною порогу, а тому повинна протриматися на такому рівні доволі тривалий час, аби мати ефект.

Яку ціну на нафту прогнозують світові компанії?

За даними Goldman, події у Венесуелі негативно вплинуть на ціни на нафту в довгостроковій перспективі, передає Business Insider.

Видобуток може дещо зрости в короткостроковій перспективі, зокрема за сценарію з урядом, який підтримується США, та повним скасуванням санкцій. Як варіант, перебої з постачанням нафти до Венесуели можуть продовжитися та/або посилитися в короткостроковій перспективі, наприклад, тому, що кабінет Мадуро встановив свій контроль,

– зазначають аналітики.

Таким чином, якщо видобуток сирої нафти у Венесуелі знизиться на 400 тисяч барелів на день до кінця 2026 року, то середня ціна на нафту WTI та нафту Brent становитиме 51 долар за барель та 58 доларів за барель відповідно,

Втім якщо ж видобуток в країні навпаки зросте на 400 000 барелів на день, то очікується, що середня ціна на WTI та Brent становитиме 50 доларів за барель та 54 долари за барель відповідно.

Натомість за даними Лондонського енергетичного інституту, пишуть в Reuters, Венесуела володіє близько 17% світових запасів нафти, або 303 мільярдами барелів, випереджаючи лідера ОПЕК Саудівську Аравію.

Аналітики JPMorgan заявляють, що за умови політичного переходу країна може збільшити видобуток нафти до 1,3 – 1,4 мільйона барелів на добу впродовж 2 наступних років й потенційно досягнути 2,5 мільйона барелів на добу протягом наступного десятиліття.