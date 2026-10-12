Який ліміт на перекази через Приват24 діє у 2026 році

За інформацією ПриватБанку, для фізичних осіб діє ліміт на надсилання коштів у межах України – 100 тисяч гривень або 200 переказів на місяць. Для окремих категорій клієнтів обмеження становить 50 тисяч гривень на місяць. Ці правила поширюються на перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN.

Важливо! Йдеться саме про місячний, а не добовий ліміт. Тобто банк не встановлює для всіх клієнтів єдину максимальну суму, яку можна переказати протягом одного дня: можливість провести конкретну операцію залежить від доступного залишку ліміту та умов відповідного переказу.

До ліміту не включаються перекази між власними картками клієнта. Водночас із 1 вересня 2026 року під час розрахунку обмеження враховуються також перекази на рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Оплата комунальних послуг і сплата податків до цього ліміту не входять.

Зверніть увагу! Якщо клієнт уже використав частину дозволеної суми протягом місяця, це зменшує доступний залишок для наступних переказів. Наприклад, якщо на місячний ліміт у 100 тисяч гривень припадають перекази на загальну суму 60 тисяч гривень, залишок становитиме 40 тисяч гривень.

Як збільшити ліміт і які перекази мають окремі правила

Клієнти, яким потрібно переказувати понад встановлений місячний ліміт, можуть звернутися до банку та надати документи, що підтверджують офіційні доходи. ПриватБанк зазначає, що після перевірки таких документів ліміт можуть збільшити відповідно до підтвердженого доходу.

Зверніть увагу! Для підтвердження фінансових можливостей можуть знадобитися довідка про зарплату, документи про підприємницьку діяльність, податкова декларація, документи про отримання спадщини або коштів від продажу майна. Конкретний перелік залежить від джерела походження коштів.

Окремі обмеження діють для переказів за кордон. Наприклад, за інформацією ПриватБанку, з України на міжнародні картки Visa або Mastercard можна переказувати кошти в межах місячного ліміту до 100 тисяч гривень в еквіваленті. Для таких операцій також можуть діяти додаткові обмеження платіжних систем.

Важливо! Отже, перед переказом значної суми варто перевірити не лише денні обмеження конкретної операції, а й те, скільки коштів уже переказано протягом місяця. Актуальні умови для свого рахунку можна уточнити в Приват24 або безпосередньо в банку.

До речі, нещодавно ми розповідали, що в Україні немає єдиного законодавчого обмеження на суму грошей, яку фізична особа може розмістити на банківському депозиті. Проте перед відкриттям вкладу варто зважати на умови конкретного банку, правила фінансового моніторингу та гарантії повернення коштів.