Банкноту з полімеру зі зображенням відомого англійського математика Алана Тюрінга можна буде отримати у банках та банкоматах протягом найближчих тижнів. Це означає, що всі банкноти Банку Англії тепер доступні в полімері.

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Велика Британія відмовляється від паперових грошей

Паперові банкноти номіналом 20 та 50 фунтів стерлінгів можна буде використовувати до 30 вересня 2022 року. Після ці купюри будуть вилучені з обігу та втратять статус законного платіжного засобу. Центробанк радить британцям або витратити ці гроші, або покласти їх на рахунок у своєму банку до цієї дати.

Це стане завершальним етапом переходу від паперових до полімерних грошей. Велика Британія запустила цей процес у 2016 році. Головна мета – безпека. Адже банкноти з полімеру складніше підробити, розірвати чи якось пошкодити. До того ж такі гроші краще відштовхують бруд та воду. Ще одна вагома перевага полімерних купюр – термін використання. Вони можуть прослужити у 2,5 раза довше, ніж паперові. Раніше вже були замінені на нові банкноти в 5, 10 і 20 фунтів.

З нагоди введення в обіг нової банкноти Музей Банку Англії відкрив онлайн-виставку, на якій можна дізнатися, як робота Алана Тюрінга надихнула на створення дизайну цієї банкноти.

Полімерна купюра вартістю 50 фунтів стерлінгів є найбезпечнішою банкнотою Банку Англії на сьогодні, особливості купюри ускладнюють її підробку. Усі наші полімерні банкноти можна перевірити за допомогою двох ключів функції безпеки: голограми, яка змінює зображення та прозорих вікон. Отже, якщо ви можете перевірити один номінал банкноти, ви можете перевірити їх усі. Нові купюри номіналом 50 фунтів стерлінгів, як і полімерні купюри вартістю 10 фунтів стерлінгів та 20 фунтів стерлінгів, містять тактильну особливість, яка допомагає людям із вадами зору ідентифікувати номінал,

– заявили у банку.

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