Банкноту из полимера с изображением известного английского математика Алана Тьюринга можно будет получить в банках и банкоматах в течение ближайших недель. Это означает, что все банкноты Банка Англии теперь доступны в полимере.

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Великобритания отказывается от бумажных денег

Бумажные банкноты номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов можно будет использовать до 30 сентября 2022 года. После эти купюры будут изъяты из обращения и потеряют статус законного платежного средства. Центробанк советует британцам или потратить эти деньги, или положить их на счет в своем банке до этой даты.

Это станет завершающим этапом перехода от бумажных к полимерным деньгам. Великобритания запустила этот процесс в 2016 году. Главная цель – безопасность . Ведь банкноты из полимера сложнее подделать, разорвать или как-то повредить. К тому же такие деньги лучше отталкивают грязь и воду. Еще одно весомое преимущество полимерных купюр – срок использования. Ведь они могут прослужить в 2,5 раза дольше, чем бумажные. Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов .

По случаю введения в обращение новой банкноты Музей Банка Англии открыл онлайн-выставку, на которой можно узнать, как работа Алана Тьюринга вдохновила на создание дизайна этой банкноты.

Полимерная купюра стоимостью 50 фунтов стерлингов является самой безопасной банкнотой Банка Англии на сегодня, особенности купюры усложняют ее подделку. Все наши полимерные банкноты можно проверить с помощью двух ключей функций безопасности: голограммы, меняющей изображения и прозрачных окон. Итак, если вы можете проверить один номинал банкноты, вы можете проверить их все. Новые купюры номиналом 50 фунтов стерлингов, как и полимерные купюры стоимостью 10 фунтов стерлингов и 20 фунтов стерлингов, содержат тактильную особенность, которая помогает людям с проблемами зрения идентифицировать номинал,

– заявили в банке