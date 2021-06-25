Банкноту из полимера с изображением известного английского математика Алана Тьюринга можно будет получить в банках и банкоматах в течение ближайших недель. Это означает, что все банкноты Банка Англии теперь доступны в полимере.
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Великобритания отказывается от бумажных денег
Бумажные банкноты номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов можно будет использовать до 30 сентября 2022 года. После эти купюры будут изъяты из обращения и потеряют статус законного платежного средства. Центробанк советует британцам или потратить эти деньги, или положить их на счет в своем банке до этой даты.
Это станет завершающим этапом перехода от бумажных к полимерным деньгам. Великобритания запустила этот процесс в 2016 году. Главная цель – безопасность. Ведь банкноты из полимера сложнее подделать, разорвать или как-то повредить. К тому же такие деньги лучше отталкивают грязь и воду. Еще одно весомое преимущество полимерных купюр – срок использования. Ведь они могут прослужить в 2,5 раза дольше, чем бумажные. Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.
Полимерная купюра стоимостью 50 фунтов стерлингов является самой безопасной банкнотой Банка Англии на сегодня, особенности купюры усложняют ее подделку. Все наши полимерные банкноты можно проверить с помощью двух ключей функций безопасности: голограммы, меняющей изображения и прозрачных окон. Итак, если вы можете проверить один номинал банкноты, вы можете проверить их все. Новые купюры номиналом 50 фунтов стерлингов, как и полимерные купюры стоимостью 10 фунтов стерлингов и 20 фунтов стерлингов, содержат тактильную особенность, которая помогает людям с проблемами зрения идентифицировать номинал,
– заявили в банке