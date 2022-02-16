Велика Британія готова відрізати Росію від фінансових ринків: головна умова

Велика Британія готова запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про фінансові ринки та нерухомість.

Минулого четверга Велика Британія оприлюднила новий закон, який розширює коло осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції у разі ескалації на кордоні України.

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Жорсткі санкції

Цей документ дозволить Британії запроваджувати потужні санкції проти осіб, наближених до Кремля і причетних до дестабілізації України. Цей крок – частина міжнародних зусиль, які покликані окреслити економічні наслідки для РФ у разі вторгнення в Україну.

Крім того, це дозволяє британській владі застосовувати санкційні обмеження проти осіб, які отримують вигоду від уряду Росії або підтримують його.

Сполучене Королівство тепер може вводити санкції не тільки до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до пов'язаних з урядом Росії організацій та бізнесу, які мають економічне і стратегічне значення для російського уряду, а також їхніх власників, директорів і довірених осіб,

– йдеться в повідомленні Міністерства зовнішніх справ Великої Британії.

У Великій Британії запевнили, що санкції будуть запровадженні у момент будь-якого вторгнення російських військ на територію України. Під дії нового закону потрапляють наступні важливі сектори економіки Росії, які мають стратегічне значення. Йдеться про:

хімічну промисловість,

будівництво,

оборону,

енергетику,

фінансові послуги,

інформаційні, комунікаційні та цифрові технології,

тощо

Глава комітету із закордонних справ Том Тугендат повідомив, що Велика Британія зобов'язана підтримати України у протистоянні з РФ. Одна з головних причин – роль Лондона у глобальному відмиванні грошей.

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Росія може втратити фінансовий ринок Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що цього разу йдеться про дуже жорсткі санкції. Зокрема, російські компанії можуть втратити можливість отримувати капітал на фінансових ринках у Лондоні, пише Yahoo!Finance.

Крім того, політик додав, що британська сторона може розкрити власників об'єктів нерухомості та бізнесів, які мають зв'язок з РФ. За його словами, дії офіційного Лондона зосередженні на конкретних російських банках та компаніях, і Британія прагне переконатися, що буде зроблено достатньо, аби викрити структуру російської власності на території країни.