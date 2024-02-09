Повідомляють, що з грудня 2022 року до кінця 2023 року європейські фонди нерухомості загалом впали на 10% до 180,7 мільярда євро. Відтік коштів фіксували протягом 11 місяців поспіль.

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Інвестори масово виводять кошти з одного сектору

В цілому щомісячно інвестори виводять із фондів нерухомості понад 1 мільярд євро. Ця ситуація виникла через падіння попиту та зростання вартості запозичень, що провокує занепокоєння щодо оцінки комерційної нерухомості.

До теми! Зазначають, що із завершення ери "дешевих грошей" цей клас активів став менш привабливими для інвесторів.

Крім того, побоювання інвесторів щодо ринку комерційної нерухомості США цього тижня перекинулися на Європу. Річ у тому, що облігації від Deutsche Pfandbriefbank AG та інших кредиторів впали через їхнє перебування на цьому ринку.

Що таке фонд нерухомості Це тип взаємного фонду, який спеціалізується на інвестуванні в цінні папери від публічних компаній, які займаються нерухомістю.

Також додають, що фонди нерухомості становлять загрозу для фінансової стабільності, адже вони складають 40% комерційного ринку нерухомості в Єврозоні, згідно зі словами чиновників з Європейського центрального банку у 2023 році.