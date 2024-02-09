Сообщают, что с декабря 2022 года до конца 2023 года европейские фонды недвижимости в целом упали на 10% до 180,7 миллиарда евро. Отток средств фиксировали в течение 11 месяцев подряд.

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Инвесторы массово выводят средства из одного сектора

В целом ежемесячно инвесторы выводят из фондов недвижимости более 1 миллиарда евро. Эта ситуация возникла из-за падения спроса и роста стоимости заимствований, что провоцирует беспокойство относительно оценки коммерческой недвижимости.

К теме! Отмечают, что с завершения эры "дешевых денег" этот класс активов стал менее привлекательными для инвесторов.

Кроме того, опасения инвесторов относительно рынка коммерческой недвижимости США на этой неделе перекинулись на Европу. Дело в том, что облигации от Deutsche Pfandbriefbank AG и других кредиторов упали из-за их пребывания на этом рынке.

Что такое фонд недвижимости Это тип взаимного фонда, который специализируется на инвестировании в ценные бумаги от публичных компаний, которые занимаются недвижимостью.

Также добавляют, что фонды недвижимости представляют угрозу для финансовой стабильности, ведь они составляют 40% коммерческого рынка недвижимости в Еврозоне, согласно словам чиновников из Европейского центрального банка в 2023 году.