Важливий фактор – війна Росії в Україні: глава Світового банку зробив тривожний прогноз

Очільник Світового банку Девід Малпас вважає, що світу загрожує рецесія на глобальному рівні. За його словами, для такого сценарію є декілька причин. Проте одним із головних факторів залишається військове вторгнення Росії в Україну.

Рецесію світової економіки може спровокувати зростання цінників на енергоносії та продукти. Також важливим елементом цієї ситуації є дефіцит добрив. На все це впливає російська агресія в Україні.

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Світу загрожує рецесія

Президент Світового банку Девід Малпас заявив, що четверта економіка світу –Німеччина – суттєво сповільнилася у зв'язку із подорожчанням енергоносіїв. Він додав, що зменшення обсягів виробництва добрив теж може неабияк погіршити умови для інших держав.

– це фаза економічного циклу під час якого фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат (несприятливого шоку попиту). Цей процес також характеризується нульовим ростом валового національного продукту – стагнація чи його падінням протягом більше ніж 6 місяців.

Малпас підкреслив, що спостерігаючи за світовим ВВП важко зрозуміти як уникнути сценарію з рецесією. Очільник Світового банку повідомив, що як і передбачали економіки України та Росії, зіткнулися із суттєвим обвалом. Водночас у країнах Європи, Китаї та США сповільнилися темпи економічного зростання.

Однак на ситуацію з економікою у Піднебесній впливає й коронавірус, інфляція та криза на ринку нерухомості, яка була до цього. Крім того, Девід Малпас заявив, що найбільший удар отримали держави, які розвиваються на фоні нестачі добрив, продовольства та енергоносіїв.

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