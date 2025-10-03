Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Ціни шокують: скільки сьогодні заплатять за грам дорогоцінного металу
3 жовтня, 14:29
2

Ціни шокують: скільки сьогодні заплатять за грам дорогоцінного металу

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Банківське золото коштує 5 104,89 гривні за грам, тоді як золото, що не відповідає стандартам, коштує 5 053,84 гривні за грам.
  • Срібло найвищої проби коштує 62,45 гривні за грам, а срібло, що не відповідає стандартам, коштує 59,33 гривні за грам.

Вартість дорогоцінних металів зростає. Золото подорожчало на більш як 40% з початку року. Значно зросло в ціні і срібло.

Скільки сьогодні коштує грам золота?

НБУ встановлює закупівельну вартість з урахуванням світових цін на дорогоцінні метали, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Читайте також Прямий конкурент Ірану: адміністрація Трампа готова забезпечити нове джерело нафти

Вартість грама, залежно від категорії:

  • банківське золото, тобто метал найвищої проби має ціну – 5 104,89 гривні за грам;
  • цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 089,58 гривні за грам;
  • золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 053,84 гривні за грам.

Які ціни на срібло сьогодні?

  • Вартість срібла найвищої проби зросла. Цей метал за грам тепер коштує – 62,45 гривні.
  • А от цей метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує дещо менше. Зараз його ціна – 59,33 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали?

  • Золото рекордно подорожчало. У жовтні його максимальнп вартість сягнула – 3 895,09 долара за унцію. Згодом цей метал дещо подешевшав.

  • Станом на 2 жовтня, спотова вартість срібла зросла на 0,3%. Ціна за унцію сягнула 47,46 долара, повідомляє Reuters.

  • Дорожчають не тільки срібло та золото. Інші метали також почали зростати в ціні. Зокрема, платина лише за 2 жовтня збільшилась в ціні на 1,9%. Тоді ж вона сягнула ціни – 1 587,01 долара за унцію.