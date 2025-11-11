Ціна шокуюче росте: яка вартість золота зараз

Сьогодні вартість золота зросла до рекордного рівня. Вона сягнула найвищого рівня за майже 3 тижні.

Яка ціна золота зараз?

Спотова вартість золото зросла на 0,6%. Вона сягнула 4 140,60 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Сюрприз для росіян до Нового року: російський уряд ухвалив важливе рішення

Зверніть увагу! Рекорд вартості золота було встановлено – 20 жовтня, як повідомляє Reuters, тоді унція коштувала – 4 381,21 долара.

Також вартість золота зростає на фоні:

попиту на безпечні активи;

шатдауну в США;

імовірне зниження ставки ФРС у грудні.

Важливо! Голова ФРС Стівен Міран у понеділок виказав припущення, що зниження ставки на 50 базисних пунктів може бути доцільним у грудні.

Тим часом дані минулого тижня свідчать про економічну напругу, оскільки в жовтні США скоротили робочі місця, а споживчі настрої знизилися до мінімуму за 3,5 роки на початок листопада,

– зазначає видання.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?