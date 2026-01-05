Ціни на дорогоцінні метали летять вгору: знову все через Мадуро

Вартість золота та срібла полетіла вгору. Ці метали зросли в ціні, зокрема, завдяки значному геополітичному потрясінню. Йдеться про те, що США захопили президента Венесуели – Ніколаса Мадуро.

Як зросла вартість золота 5 січня?

Вартість золота зросла на більш як 2%. Зараз ціна цього металу сягнула тижневого максимуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Спотова вартість золота збільшилась на 2,4%. Ціна цього металу сьогодні сягнула – 4 433,29 долара за унцію. Для порівняння, максимум золота у 2025 році було встановлено у грудні, він склав – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Чому зараз росте ціна на золото:

зростання імовірності подальшого зниження ставки ФРС (інвестори вважають, що у 2026 цей показник можуть понизити двічі);

зріс попит на безпечні активи через геополітичну нестабільність;

очікування ескалації конфлікту між США та Венесуелою

Дональд Трамп у неділю заявив журналістам, що може наказати здійснити ще один удар, якщо Венесуела не співпрацюватиме з американськими зусиллями щодо відкриття нафтової промисловості та припинення наркоторгівлі. Він також припустив, що Колумбія та Мексика можуть зіткнутися з військовими діями, якщо не зменшать потік нелегальних наркотиків,

– вказало видання.

Цікаво! За 2025 рік срібло зросло в ціні на 64%. Це найбільше річне зростання, починаючи з 1979 року. Цьому, зокрема, сприяло зниження ставки ФРС.

Що відбувається з ціною на срібло?

Срібло зросло в ціні на 4,9%. Ціна цього металу склала – 76,18 долара за унцію.

Срібло зросло на 147% минулого року, що зумовлено його визнанням критично важливим мінералом США, стійким дефіцитом постачання та зростаючим попитом інвесторів і промисловості,

– наголошує видання.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали 5 січня 2026 року?