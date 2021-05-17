Вартість золота різко пішла вгору: які події в США та країнах Азії вплинули на ціну металу

Вартість золото піднялася до найвищого рівня за останні три місяці. На позиції дорогоцінного металу впливає турбулентність як в США, так і в Азії. Які фактори найбільше вплинули на ціну золото – читайте далі.

Прибутковість американських казначейських облігацій впала, а роздрібна торгівля в США "замерзла". З іншої сторони низка країн Азії зіткнулися з новим сплеском пандемії коронавірусу.

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Азія та США

Американські облігації ослабли після оприлюднення звіту про роздрібну торгівлю. Показники за квітень не виправдали очікувань у приріст в 1%. Президентка Федерального резервного банку Клівленда Лоретта Местер нагадала, що ситуація на ринку буде залишатися нестабільною, оскільки економіка почала відновлюватися. Вона додала, що політика центрального банку США є цілком задовільною.

Новий сплеск коронавірусу в Сінгапурі та Тайвані, які досить успішно протистоять пандемії, призвів до посилення епідеміологічних обмежень. Тоді як Китай переживає загострення ситуації, Таїланд зіштовхнувся з наймасштабнішою хвилею захворюваності. Зростання попиту на безпеку та хеджування інфляції, можливо, стали ключовими факторами підтримки цін на золото.

Золото злетіло в ціні

Після різкого падіння в першому кварталі 2021 року дорогоцінний метал почав відновлювати свої позиції на ринку на фоні невизначеності щодо темпів відновлення світової економіки після пандемії, зростання інфляційних очікувань та запевнянь Федеральної Резервної системи в тому, що грошово-кредитна політика залишиться адаптивною. Нова хвиля уваги інвесторів та хедж-фондів призвела до того, що вартість золота досягнула найвищого рівня за останні три місяці. Крім того, запаси Фондів, які торгують золотом на біржі, зростають шість днів поспіль.

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Спотова ціна на золото виросла на 0,5% до 1853,14 долара за унцію. Це найвищий показник з 10 лютого. На торгах в Сінгапурі дорогоцінний метал коштує 1852 долари. Також зросла вартість срібла, платини та паладію.

Спотова ціна Це ціна, за якою продаються реальний товар, цінні папери або валюта в конкретний момент і в певному місці на умовах негайної поставки.

Вартість золота оновила тримісячний максимум / Інфографіка Bloomberg