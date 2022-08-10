Згідно з даними Numbeo, у світі є 6 міст, де реально та комфортно жити на 1000 доларів або навіть менше в місяць. На цьому сайті можна знайти розрахунки щодо місячних витрат на життя однієї людини у містах по всьому світу без врахування плати за житло.

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Також там є дані щодо двох варіантів ціни на однокімнатні апартаменти – в центрі та на околиці міста.

Буенос-Айрес

У столиці Аргентини кожен зможе знайти прекрасну їжу, цікаве нічне життя та нескінченну кількість опцій, пов'язаних з культурою. Крім того, це одне з найдешевших міст у цьому рейтингу, оскільки тут витрати на життя та житло у центрі складають приблизно 730 доларів на місяць.

До теми! Американський мільярдер Воррен Баффет відомий не лише своїми інвестиційними успіхами, але й скромним способом життя. В нього є навіть низка правил, які допомагають йому максимально ефективно розпоряджатися грошима у повсякденному житті.

Сантьяго

Це місто у Чилі пропонує переплетіння різноманітних культур, прекрасну панораму на Анди та відносне недорога вартість життя. Для прикладу, приблизно 35% жителів цієї країни у Південній Америці живе саме у столиці.

У Сантьяго 1000 доларів достатньо, щоб жити у близько до центра міста та покривати необхідні витрати. У цьому місті також розташовано багато музеїв й два з трьох топових університетів Латинської Америки.

Софія

Столиця Болгарії добре відома у світі як місто для вечірок. Проте це європейське місто може запропонувати багато більше – від красивих церков та соборів, багатої історії до неймовірної гірської місцевості.

6 міст, де на місяць вистачає 1000 доларів / Фото Pexels

За даними Numbeo, рівень якості життя у Софії можна порівняти з Парижем, Франція. Проте вартість проживання у столиці Болгарії в рази менша. Тут 1000 доларів на місяць достатньо і на житло, і на інші статті витрат.

Бурса

Це турецьке місто займає 4 сходинку за величиною у країні. Його часто виокремлюють через численні парки та сади. Приваблюють сюди людей й відомі гори Улудаг. Загалом бюджет на житло неподалік від центральної частини міста та покриття усіх витрат на життя складе приблизно 650 доларів на місяць.

Монтерей

Мексиканський Монтерей має репутацію найпрогресивнішого міста у північній частині країни. Крім того, це один із важливих індустріальних центрів Мексики. Загалом на життя кожного місяця тут потрібно:

Квартира з однією спальнею за межами центра міста та витрати на проживання обійдуться людині приблизно у 900 доларів .

. Якщо йдеться про житло у центрі, тоді загальна сума витрат зросте до 1100 доларів на 30 днів.

6 міст, де на місяць вистачає 1000 доларів / Фото Pexels

Місто Монтерей, де проживає трохи більше ніж 1 мільйона людей, уже випередило за індексом якості життя французький Париж та італійський Мілан.

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Кейптаун

До цього рейтингу також увійшла одна зі столиць Південної Африки. Тут реально витрачати за місяць 1000 доларів. Йдеться про варіант про житло з однією спальнею за межами центральної частини міста, а також з врахуванням витрат на життя.

Проте, якщо є бажання жити у центрі Кейптауну, тоді доведеться розраховувати на бюджет приблизно у 1250 доларів. Місто також пропонує шалено красиву природу та прекрасні погодні умови.

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