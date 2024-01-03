Вартість Twitter (X) впала на 71%: все через купівлю компанії Ілоном Маском

Після того як Ілон Маск купив соцмережу Twitter (тепер X), його вартість впала на 71%. Таке зниження спостерігається з жовтня 2022 року.

Вартість Х знизилася

Коли Ілон Маск купував соцмережу, її вартість становила 44 мільярдів доларів. Ще тоді мільярдер заявляв, що вартість значно завищена, але він вірив у перспективи такого вкладу.

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Нині ж вартість соцмережі скоротилася до 12,5 мільярда доларів. Вже у перший рік після приходу Ілона Маска кількість користувачів впала на 15%, а доходи від реклами впали на 20%.

Раніше Ілон Маск звільнив половину співробітників компанії й перейменував Twitter на X.

Соцмережа потрапляла у безліч скандалів, у результаті чого, від неї пішли дуже великі рекламодавці, такі як:

Apple;

Disney;

Warner Bros Discovery.

У 2023 році компанія змогла заробити всього 5,04 мільярда доларів, тоді як її збитки становили 1,03 мільярда доларів. У 2024 році їй прогнозують банкрутство, що може сильно вдарити по репутації самого Маска.