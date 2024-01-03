Стоимость Х снизилась

Когда Илон Маск покупал соцсеть, ее стоимость составляла 44 миллиарда долларов. Еще тогда миллиардер заявлял, что стоимость значительно завышена, но верил в перспективы такого вклада.

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Сейчас стоимость соцсети сократилась до 12,5 миллиарда долларов. Уже в первый год после прихода Илона Маска количество пользователей упало на 15%, а доходы от рекламы упали на 20%.

Обратите внимание! Ранее Илон Маск уволил половину сотрудников компании и переименовал Twitter в X.

Соцсеть попадала во множество скандалов, в результате чего от нее ушли очень крупные рекламодатели, такие как:

Apple;

Disney;

Warner Bros Discovery.

В 2023 году компания смогла заработать всего 5,04 миллиарда долларов, тогда как ее убытки составили 1,03 миллиарда долларов. В 2024 году ей прогнозируют банкротство, что может сильно ударить по репутации самого Маска.