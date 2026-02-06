Ціна нафти летить вниз: завершилися переговори Ірану та США

Відбулися переговори Ірану та США. Вони проходили в Омані. Під час цієї зустрічі обговорювалося питання іранської ядерної програми. Імовірно, переговори триватимуть і далі.

Що впливає на вартість нафти 6 лютого 2026 року?

Ще в день іранське державне телебачення повідомило про завершення переговорів, повідомляє Reuters.

За словами міністра закордонних справ Ірану, перемовники уже повернулися до своїх столиць. Там мають відбутися консультації.

Напередодні переговорів відсутність консенсусу щодо порядку денного зустрічі викликала занепокоєння інвесторів щодо геополітичних ризиків, оскільки Іран хотів дотримуватися ядерних питань, тоді як США хотіли обговорити балістичні ракети Ірану та підтримку збройних груп у регіоні,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що падіння цін на нафту пов'язане саме з оцінками інвесторів. Адже існувала імовірність виникнення нового конфлікту на Близькому Сході та, відповідно, перебоїв у постачанні.

Важливо! П'ята частина світових обсягів нафти проходить через Ормузьку протоку. Іран погрожує її блокувати, якщо США застосують силу.

Саме через Ормузьку протоку експортують більшу частину своєї сирої нафти багато країн. Зокрема:

ОАЕ;

Саудівська Аравія;

Ірак;

Кувейт.

Зверніть увагу! Чим меншою буде імовірність виникнення нового конфлікту на Близькому Сході, тим більше знижуватиметься вартість нафти.

Також на ціну нафти впливають:

ширший розпродаж на ринках;

імовірність надлишку пропозиції на ринку.

Запланований експорт нафти з Казахстану через його основний маршрут через Росію може впасти на цілих 35% цього місяця, повідомили чотири джерела в торгівлі, оскільки гігант поступово оговтується від пожеж на енергетичних об'єктах у січні,

– вказало видання.

Що відбувається з цінами на нафту зараз?

Ціна нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Наразі ситуація така:

Нафта марки Brent коштує – 68,17 долара за барель.

Американська нафта WTI – 63,93 долара за барель.

Російська Urals – 54,63 долара за барель

Чому загострилась ситуація між США та Іраном?