Нафта може коштувати понад 100 доларів: чому ставки знову зростають

Схоже, що інвестори знову позитивно налаштовані щодо нафти. У рік, який розпочався із серйозної невизначеності – в основному щодо курсів процентних ставок та технологічних акцій – така тенденція на ринку нафти максимальна близька до консенсусу.

Трейдери роблять ставку, що ціни на чорне золото у США перетнуть позначку у 100 доларів за барель. Для того, щоб цей прогноз став реальністю необхідний потужний сплеск.

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Ціни на чорне золото можуть злетіти вище 100 доларів

На початку тижня вартість еталонної американської нафти West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 0,2% до 78,72 долара за барель. Аналітик RBC Capital Markets Майкл Тран повідомив, що останнім часом попит на колл-опціони WTI на 100 доларів за барель на червень 2022 року зріс на 10%. За його словами, з вересня цікавість інвесторів в діапазоні від 105 до 150 доларів за барель нафти збільшилася на 14 разів.

Є декілька причин для розвитку цієї тенденції на ринку нафти. Зокрема, йдеться про те, що ціна на чорне золото та акції продемонстрували стійкі позиції торік. На відміну від попередніх років, виробники дотримувалися дисципліни, вирішивши не нарощувати буріння задля переваг зростання цін.

Аналітик Bank of America Дуг Легґейт додав, що загальне відчуття того, що для енергетичного переходу потрібен час, а також позитивна динаміка у 2021 році, зробили акції "старої енергії" знову актуальними. Цей сектор починає 2022 рік на хорошій ноті. Фонд SPDR Energy Select Sector (XLE) зріс на 6,3% за рік, навіть якщо індекс S&P 500 втратив більше ніж 3%.

Ціни на нафту можуть перетнути позначку у 100 доларів / Фото Unsplash

Фактори впливу

Ринок нафти стикається як з бичачими, так і з ведмежими ризиками. Проте наразі бичачі ризики більш очевидні. Наприклад, низка геополітичних подій можуть стати поштовхом до зростання вартості чорного золота. Збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною суттєво впливає на ціни на нафту та газ. Якщо Росія обере військове вторгнення вартість нафти, найімовірніше, зросте, оскільки інші країни запровадять нові санкції проти Москви. Цей тип ризику для ринку називають "купуйте зараз, ставите питання пізніше" та очікують, що вторгнення змусить середні ціни на нафту зрости на 6,40 долара за барель у другому кварталі.

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Виробництво та експорт сировини також знаходяться під загрозою в інших країнах. У Лівії недавно скоротився обсяг виробництва у зв'язку з пошкодженням інфраструктури. Також незрозуміло, чи США та Іран досягнуть компромісу щодо нової ядерної угоди та скасування санкцій щодо експорту нафти. Аналітики були оптимістично налаштовані щодо угоди минулого року, але надії згасли, оскільки переговори зайшли в глухий кут.

Хто такі бики та ведмеді Це трейдери, які заздалегідь купують активи, сподіваючись, що їхня ціна з часом зросте, щоб потім вигідно продати їх дорожче. Ведмеді – це трейдери, які роблять ставку на падіння вартості тих чи інших активів.

Крім того, загалом набирає обертів занепокоєння щодо того, що збільшення пропозиції на ринку відбувається надто повільно, а ОПЕК не має достатньо вільних потужностей для відправки нафти на глобальному рівні. Особливо, якщо попит почне перевищувати показники до пандемії. Додаткові дані щодо дефіциту пропозиції на ринку будуть підштовхувати ціни на нафту вгору. Чим більше країнам доводиться конкурувати за кожен барель експорту, тим вищими можуть бути ціни. На момент створення цього матеріалу вартість нафти, згідно з Bloomberg, становить: