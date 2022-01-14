Нефть может стоить более 100 долларов: почему ставки снова растут

Похоже, что инвесторы снова положительно настроены по отношению к нефти. В год, который начался с серьезной неопределенности – в основном относительно курсов процентных ставок и технологических акций – такая тенденция на рынке нефти максимальна близка к консенсусу.

Трейдеры делают ставку, что цены на черное золото в США пересекут отметку в 100 долларов за баррель. Для того чтобы этот прогноз стал реальностью необходим мощный всплеск.

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Цены на черное золото могут взлететь выше 100 долларов

В начале недели стоимость эталонной американской нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,2% до 78,72 доллара за баррель. Аналитик RBC Capital Markets Майкл Тран сообщил, что в последнее время спрос на колл-опционы WTI на 100 долларов за баррель на июнь 2022 года вырос на 10%. По его словам, с сентября интерес инвесторов в диапазоне от 105 до 150 долларов за баррель нефти увеличился в 14 раз.

Есть несколько причин развития этой тенденции на рынке нефти. В частности, говорится, что цена на черное золото и акции продемонстрировали устойчивые позиции в прошлом году. В отличие от предыдущих лет, производители соблюдали дисциплину, решив не наращивать бурение для преимуществ роста цен.

Аналитик Bank of America Дуг Леггейт добавил, что общее ощущение того, что для энергетического перехода нужно время, а также положительная динамика в 2021 году, сделали акции "старой энергии" снова актуальными. Этот сектор начинает 2022 год на хорошей ноте. Фонд SPDR Energy Select Sector (XLE) вырос на 6,3% в год, даже если индекс S&P 500 потерял более 3%.

Цены на нефть могут пересечь отметку в 100 долларов / Фото Unsplash

Факторы воздействия

Рынок нефти сталкивается как с бычьими, так и с медвежьими рисками. Однако сейчас бычьи риски более очевидны. К примеру, ряд геополитических событий могут стать толчком к росту стоимости черного золота. Увеличение количества российских войск на границе с Украиной оказывает существенное влияние на цены на нефть и газ. Если Россия выберет военное вторжение стоимость нефти, вероятнее всего, возрастет, поскольку остальные страны введут новые санкции против Москвы. Этот тип риска для рынка называют "покупайте сейчас, задавайте вопросы позже" и ожидают, что вторжение заставит средние цены на нефть вырасти на 6,40 доллара за баррель во втором квартале.

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Производство и экспорт сырья находятся под угрозой в других странах. В Ливии недавно сократился объем производства по причине повреждения инфраструктуры. Также непонятно, достигнут ли США и Иран компромисса по поводу нового ядерного соглашения и отмены санкций по экспорту нефти. Аналитики были оптимистично настроены по соглашению в прошлом году, но надежды погасли, поскольку переговоры зашли в тупик.

Кто такие быки и медведи Это трейдеры, которые заранее покупают активы, надеясь, что их цена со временем возрастет, чтобы выгодно продать их дороже. Медведи – это трейдеры, делающие ставку на падение стоимости тех или иных активов.

Кроме того, в целом набирает обороты беспокойство относительно того, что увеличение предложения на рынке происходит слишком медленно, а в ОПЕК нет достаточно свободных мощностей для отправки нефти на глобальном уровне, если спрос начнет превышать показатели пандемии. Дополнительные данные по дефициту предложения на рынке будут подталкивать цены на нефть вверх. Чем больше странам приходится конкурировать за каждый баррель экспорта, тем выше цены. На момент создания этого материала стоимость нефти, согласно Bloomberg, составляет: