У 2021 році імпорт нафти в Китай з Ірану та Венесуели досяг трирічного рекорду навіть попри ризик штрафів від США. Такий крок дозволив Пекіну суттєво зекономити, оскільки нафта у цих країнах коштує в рази менше, ніж на світовому ринку.

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Китай збільшив імпорт санкційної нафти

Минулого року Китай імпортував на 53% більше нафти з цих країн у порівнянні з 2020 роком. Про це свідчать дані компанії Kpler, яка спеціалізується на аналізі ринку. Загалом у 2021 році Піднебесна придбала у країн з санкційного списку США 324 мільйони барелів чорного золота. Це найвищий показник з 2018 року, тоді Китай імпортував 352 барелі нафти з цих країн, пише Energy Bulletin.

Цей сплеск був викликаний зростанням цін на нафту, в результаті чого іранська нафта, стала на 10% дешевшою при доставці в Китай,

– пояснив глава відділу дослідження танкерів Braemar ACM Shipbroking Pte Ltd Ануп Сінгх.

Китай імпортує нафту з Ірану та Венесуели / Фото Unsplash

Приватні компанії з Китаю лише виграли від санкцій Вашингтона проти Ірану та Венесуели, оскільки вони домовляються про додаткові знижки, в той час, як союзники США в Азії (Японія, Південна Корея) уникають співпраці з цими країнами.

Важливо! Дані про імпорт сирої нафти з Ірану та Венесуели зазвичай не з'являються в офіційних звітах китайської митниці.

Згідно з Bloomberg, ризик вторинних санкцій США та потенційної втрати фінансових ринків і системи США не зменшив апетит китайських незалежних нафтопереробних компаній щодо дешевої сировини. Цікаво, що вони ніколи насправді не припиняли купувати нафту з Ірану, хоча державні гіганти Піднебесної ухиляються від торгівлі з Тегераном у цій сфері. На момент створення цього матеріалу найвідоміші марки нафти, згідно з Bloomberg, коштують: