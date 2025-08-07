Ціни на всі основні метали зросли після публікації даних, що свідчать про несподівану стійкість імпорту та експорту Китаю. Це вказує на здоровий попит у найбільшому у світі ринку промислових товарів.

Чому зростають ціни на метали?

Попри введені президентом Дональдом Трампом мита, експорт з Китаю в липні несподівано прискорився. Загальна вартість експорту зросла на 7,2% в порівнянні з тим же періодом минулого року та перевершила прогнози економістів, які очікували зростання на рівні 5,6%, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Китайські виробники переорієнтувалися на альтернативні ринки та все активніше нарощують експорт, щоб компенсувати уповільнення темпів зростання внутрішньої економіки, це сприяє підтримці попиту на та зростанню цін на метали.

Важливо! Чорні Метали широко застосовуються у виробництві промислової продукції – від кондиціонерів і автомобілів до споживчих товарів.

Імпорт міді також перевищив очікування. У червні закупівлі необробленої міді та виробів з неї досягли 480 тисяч тонн – це максимальний показник з початку року.

Російські постачання, а також вантажі з китайських гірничодобувних підприємств в Африці, можливо, частково замінили обсяги, які раніше перенаправлялися в США в спробі випередити введення мит адміністрацією Трампа,

– зазначила аналітик компанії Zijin Tianfeng Futures Чжоу Сяоу.

Алюміній на Лондонській біржі металів зростає третій день поспіль – його ціна збільшилася на 0,6%, досягнувши 2 625 доларів за тонну. Мідь подорожчала на 0,4%, цинк — на 1%.