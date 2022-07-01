Станом на 1 липня 2022 року загальна вартість ринку криптовалюти коливається на рівні 872,74 мільярда доларів, згідно з даними CoinMarketCap. За день цей показник зріс на 1,85%.

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Курс криптовалют на 1 липня

Найвідоміша цифрова монета – біткойн – наразі коштує приблизно 19 420 доларів. Тоді як ринкова капіталізація криптомонети коливається на рівні 370,52 мільярда доларів. Максимально біткойн коштував майже 69 тисяч доларів за монету, інформує CoinDesk.

Щодо другої за популярністю цифрової монети Ethereum, то її вартість зупинилася на рівні 1062 долари за штуку, а ринкова капіталізація – 126,30 мільярда доларів. Пікова ціна монети дорівнювала 4 865 доларів США.

На сьогодні на ринку криптовалют вагоме місце посідають й інші цифрові монети. Актуальні дані щодо їхніх курсів, згідно з CoinDesk:

Dogecoin – 0,065273 долара за монету, ринкова капіталізація – 8,80 мільярда доларів;

за монету, ринкова капіталізація – доларів; Cardano – 0,454414 долара за монету, ринкова капіталізація – 15,18 мільярда доларів;

за монету, ринкова капіталізація – доларів; Solana – 32,93 долара за монету, ринкова капіталізація – 17,16 мільярда доларів.

До теми! 30 червня 2022 року вартість біткойна на певний час провалилася нижче позначки у 19 тисяч доларів за монету. Зазначають, що це результат зростання нової хвилі паніки та страху серед інвесторів.

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