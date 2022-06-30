На вартість криптовалюти впливає безпрецедентна криза довіри, яка пов’язана із занепокоєнням щодо ліквідності кредиторів. Додамо, що максимально ціна біткойна підіймалася майже до 79 тисяч доларів за монету.

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Новий обвал на ринку криптовалют

Страх та паніка знову відіграють важливу роль на ринку криптовалют. У рамках останніх сесій інвестори вирішили взяти перерву та перевести подих. Тож в останній день червня 2022 року вартість біткойна ненадовго обвалилася нижче 19 тисяч доларів за монету, перш ніж трохи відскочити назад в ціні.

Згідно з даними фірми CoinGecko, головна криптовалюта світу впала на 5% за останні 24 години до 19 103 доларів. Лише у червні біткойн очікують, що падіння біткойна складе щонайменше 40%. Тоді як цифрова монета втратила понад 72% від свого історичного максимуму, який зафіксували у листопаді 2021 року.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 19 166 доларів за монету. Ринкова капіталізація монети складає 366 мільярдів доларів, згідно з даними CoinDesk.

Друга за популярністю цифрова монета світу – Ethereum – теж стрімко знецінюється. Вартість криптовалюти різко впала на 9,5% до 1021 долара за монету за 24 години. Віртуальна монета також втрачає позиції на ринку:

У перший місяць літа Ethereum втратив більше ніж 46% від своєї вартості;

від своєї вартості; Тоді як від своєї пікової ціни монета втратила 79%;

У листопаді минулого року Ethereum коштував 4 878 доларів за монету.

Наразі актуальна ціна цифрової монети коливається на рівні 1033 доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 122,87 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

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