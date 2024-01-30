Долар фіксує нові втрати та "чекає" на нове рішення центробанку США

Долар повернувся до знецінення напередодні завершення важливої зустрічі центрального банку США. Більше про основні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 30 січня

У вівторок, 30 січня, Індекс долара США коливається на рівні 103,43, впавши на 0,17%. При цьому діапазон коливання становить від 103,31 до 103,61, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар

Долар знову зафіксував загальний спад напередодні завершення дводенної зустрічі Федеральної резервної системи США. Наразі очікують, що американський центробанк залишить ставку без змін, тоді як інвестори сфокусують свою увагу на підказках від глави Джерома Павелла щодо можливості зменшення ставки у березні.

Також варто додати, що з початку 2024 року долар США відновив свої позиції щодо євро на очікуваннях, що економіка США буде розвиватися краще, ніж Єврозони, повідомляє CNBC.