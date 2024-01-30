Главные изменения на рынке валют за 30 января

Во вторник, 30 января, Индекс доллара США колеблется на уровне103,43 упав на 0,17%. При этом диапазон колебания составляет от 103,31 до 103,61, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35.

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро японской иене британский фунт канадский доллар шведскую крону и швейцарский франк.

Какие факторы влияют на доллар

Доллар снова зафиксировал общий спад накануне завершения двухдневной встречи Федеральной резервной системы США. Теперь ожидают, что американский центробанк оставит ставку без изменений, тогда как инвесторы сфокусируют свое внимание на подсказках от главы Джерома Пауэлла о возможности уменьшения ставки в марте.

Также стоит добавить, что с начала 2024 года доллар США возобновил свои позиции по евро на ожиданиях, что экономика США будет развиваться лучше, чем Еврозоны, сообщает CNBC.

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