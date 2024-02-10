Ключові зміни на ринку валют за 9 лютого

Під час торгів у п'ятницю, 9 лютого, Індекс долара США торгувався на рівні 104,08. Цей показник зафіксував спад на 0,08%. При цьому діапазон коливання становить від 103,95 до 104,26, за даними Yahoo!Finance.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

У п'ятницю долар США торгувався у досить вузькому діапазоні та завершив торгову сесію із незначним спадом. Річ у тому, що ринок відкинув останні дані щодо щомісячної споживчої інфляції, яка у грудні продемонструвала менше зростання, ніж прогнозували, CNBC.

Дані щодо споживчої інфляції у січні очікують на наступному тижні. Водночас Федеральна резервна система США не поспішає знижувати ключову ставку. Деякі з чиновників на цьому тижні заявили, що вони прагнуть отримати більше доказів, що інфляція й надалі буде падати, інформує Reuters.