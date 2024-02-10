Ключевые изменения на рынке валют за 9 февраля

Во время торгов в пятницу, 9 февраля, Индекс доллара США торговался на уровне 104,08. Этот показатель зафиксировал спад на 0,08%. При этом диапазон колебания составляет от 103,95 до 104,26, по данным Yahoo!Finance.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

В пятницу доллар США торговался в достаточно узком диапазоне и завершил торговую сессию с незначительным спадом. Дело в том, что рынок отверг последние данные по ежемесячной потребительской инфляции, которая в декабре продемонстрировала меньший рост, чем прогнозировали, пишет CNBC.

Данные по потребительской инфляции в январе ожидают на следующей неделе. В то же время Федеральная резервная система США не спешит снижать ключевую ставку. Некоторые из чиновников на этой неделе заявили, что они стремятся получить больше доказательств, что инфляция и в дальнейшем будет падать, информирует Reuters.