Нафта відчутно подешевшала за тиждень: що відбувається на ринку

8 липня 2022 , 11:30
Читать новость на русском

Попри те, що зараз попит на нафту надзвичайно високий, ціни падають через майбутню глобальну рецесію. Очікується, що нафта завершить тиждень падінням на понад 5%.

Цього тижня ціни на нафту коливалися в діапазоні понад 16 доларів. Найбільший обвал відбуває всередині тижні. Зараз ціни трохи відновилися, але все ще відчутно нижчі.

Зверніть увагу Чорне золото знову у тренді: як відмова ЄС від нафти з Росії вплине на інвестиції

Скільки коштує нафта

  • Серпневі ф'ючерси марки Brent ще у вівторок торгувалися на рівні 115 доларів на нью-йоркській біржі. А вже наступного дня опустилися нижче 100 доларів. На момент написання матеріалу, 8 липня, вартість Brent – 104,83 долара. 
  • Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 102,32 долара, за даними Yahoo!Finance. Протягом тижня ціна коливалася від понад 111 доларів до 95 доларів.

Що відбувається на ринку нафти

Ринок нафти "розгублений". З одного боку, росту цін сприяє те, що попит на нафту переважає пропозицію: країни ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку, а країни ЄС шукають альтернативу російській нафті. З іншого боку, інвестори в очікування глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту.

Тож зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

Важливо – що буде з пальним у найближчі місяці: дивитися відео

 

 

Автор: Юлія Поскробок