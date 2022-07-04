Також на ціну нафти впливають заворушення в Лівії та санкції країн Заходу проти Росії через агресію проти України.
До теми Рецесія та можливості для інвесторів: яку тактику виділяють експерти
Скільки коштує нафта
Нафта марки Brent у понеділок, 4 липня, коштує 110,95 долара за барель. За торгову сесію вона подешевшала на 68 центів (– 0,61%), за даними Finance!Yahoo.
Нафта американської марки WTI зупинилася на рівні 107,7 долара за барель. За останній торговий день ця марка впала в ціні на 73 центи (– 0,67%).
Чому нафта дешевшає
З одного боку на ринку є всі умови для того, щоб ціна зростала:
- Члени ОПЕК видобувають менше, ніж повинні. Так, 10 країн у червні знизили видобуток на 100 тисяч барелів на добу, тоді як мали збільшити приблизно на 275 тисяч барелів, повідомляє Reuters.
- Підігріває проблему ситуація в Лівії – через ескалацію заворушень в країні експорт нафти там впав до 409 тисяч барелів на добу. А це на 865 тисяч барелів менше, ніж зазвичай.
Однак обмежену пропозицію, а відтак і зростання цін на нафту, стримує побоювання щодо глобальної рецесії.
Що буде з нафтою
- Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости.
- Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців, за умови, що не буде рецесії.
- ОПЕК очікує, що попит на нафту зросте за підсумками 2022 року. Споживання сягне 100,29 мільйона барелів на добу. А це навіть більше, ніж було до пандемії коронавірусу ц 2019 році.
Цікаво, що зараз країни G7 розглядають варіант знизити вартість російської нафти удвічі, щоб Захід надалі міг її купувати, а Росія натомість отримувала куди менші доходи від експорту своїх енергоносіїв. Механізм дії такий: Захід буде відмовляти Росії у послугах з транспортування нафти, якщо ціна буде вищою за граничну.
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