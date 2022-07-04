Також на ціну нафти впливають заворушення в Лівії та санкції країн Заходу проти Росії через агресію проти України.

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Скільки коштує нафта

Нафта марки Brent у понеділок, 4 липня, коштує 110,95 долара за барель. За торгову сесію вона подешевшала на 68 центів (– 0,61%), за даними Finance!Yahoo.

Нафта американської марки WTI зупинилася на рівні 107,7 долара за барель. За останній торговий день ця марка впала в ціні на 73 центи (– 0,67%).

Чому нафта дешевшає

З одного боку на ринку є всі умови для того, щоб ціна зростала:

Члени ОПЕК видобувають менше, ніж повинні. Так, 10 країн у червні знизили видобуток на 100 тисяч барелів на добу, тоді як мали збільшити приблизно на 275 тисяч барелів, повідомляє Reuters.

Підігріває проблему ситуація в Лівії – через ескалацію заворушень в країні експорт нафти там впав до 409 тисяч барелів на добу. А це на 865 тисяч барелів менше, ніж зазвичай.

Однак обмежену пропозицію, а відтак і зростання цін на нафту, стримує побоювання щодо глобальної рецесії.

Що буде з нафтою

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости.

за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців, за умови, що не буде рецесії.

ОПЕК очікує, що попит на нафту зросте за підсумками 2022 року. Споживання сягне 100,29 мільйона барелів на добу. А це навіть більше, ніж було до пандемії коронавірусу ц 2019 році.

Цікаво, що зараз країни G7 розглядають варіант знизити вартість російської нафти удвічі, щоб Захід надалі міг її купувати, а Росія натомість отримувала куди менші доходи від експорту своїх енергоносіїв. Механізм дії такий: Захід буде відмовляти Росії у послугах з транспортування нафти, якщо ціна буде вищою за граничну.

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