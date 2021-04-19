После многомесячного марафона побед криптовалюты начали падать в цене. Почему так произошло и как это повлияет на будущее цифровых валют – читайте дальше.

Цены на криптовалюты в выходные были достаточно нестабильными, а неделя для них началась со стремительного падения. Некоторые токены упали сразу на 13%.

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Криптовалюты начали обесцениваться

Биткоин подешевел на 1,2% до 57 тысяч долларов. Тогда как вторая по величине в мире цифровая валюта Ethereum ослабла в цене на 1% . Сейчас стоимость криптовалюты составляет 2253 долларов. Зато виртуальная наличность Ripple в начале недели выросла на 9,2%. Однако, положительная тенденция была кратковременной, поскольку цена криптовалюты позже упала на 1,2% .

Bitcoin начал падать в цене / Инфографика Nasdaq

Тревожные звоночки

Первые тревожные звоночки на рынке криптовалют прозвучали после того, как Минфин США анонсировал начало проверок финансовых учреждений на предмет отмывания денег с помощью виртуальных валют.

По данным CoinMarketCap , в китайском районе Синьцзян даже отключили электроэнергию из-за падения цен. Этот регион называют самой большой майнинговой площадкой в мире. К концу воскресенья, биткоин упал на 9% , а Ethereum – на 13% . Это самый обвал цен на рынке. Также на ситуацию повлияла запрет Турции использовать криптовалют ы . На фоне этого, в пятницу биткоин подешевел на 4% .

Цена Ethereum стремительно пошла вниз / Инфографика Nasdaq

Что будет дальше

С октября прошлого года криптовалюта начали укреплять свой статус в мире. Например, популярность биткойнов резко возросла после того, как платежная система PayPal объявила, что позволит своим клиентам сохранять криптовалюты в цифровых кошельках.

Большинство криптокомпаний стремятся убедиться, что их процессы остаются на первоклассном уровне, потому что они увидели четкую карту успеха на примере Coinbase. Скорее всего, компании будут привлекать инвестиции и пропагандировать новые технологии. К тому же покупательная способность институтов по-прежнему намного превышает розничные деньги, и мы получили лишь небольшую часть этих денег,

– заявил главный аналитик рынка Avatrade Наим Аслам.

В начале 2021 рыночная стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в 1 триллионов долларов. В декабре криптовалюта даже опередила компанию-гиганта Visa, став крупнейшей финансовой службой в мире.